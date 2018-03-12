Общество

сегодня, 12:49

Жертвам политических репрессий в Липецкой области будут платить 790 рублей ежемесячно

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#выплаты
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Жертвам политических репрессий в Липецкой области будут платить 790 рублей ежемесячно

А ветеранам труда и военной службы - 500

Социальный комитет Липецкого облсовета одобрил законопроект об индексации выплат областным льготникам. 

С 1 марта областным льготникам увеличат ежемесячные денежные выплаты на 5%. Такие изменения в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» сегодня рассмотрели и поддержали члены социального комитета регионального парламента.

С учетом увеличения размер ежемесячных денежных выплат составит: для ветеранов труда и ветеранов военной службы – 500 рублей; для ветеранов труда Липецкой области – 500 рублей; для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий – 690 рублей; для реабилитированных граждан – 790 рублей. 

Ежемесячные денежные выплаты в нашем регионе сегодня получают около 100 тысяч человек. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

10 513
#выплаты
2

Комментарии (10)

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Валерий

7 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
ответить

Все на выборы

сегодня, 13:37
Не забудьте с собой прихватить вилы.
ответить

Смачный харчок

сегодня, 13:35
В лицо ветеранов труда и военной службы!
ответить

А можно поименно назвать

сегодня, 13:31
Тех кто это одобрил???
ответить

эхо

сегодня, 13:29
у нас в Липецкой области и жена губернатора, т.е Королева О.П . тоже большие льготы имеет перед заслугой своей Родины, своего народа, возникает вопрос как она могла так всё заслужить
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ВЕТЕРАНАМ 500

сегодня, 13:24
А ВРЕДИТЕЛЯМ 690.Обалдеть.
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Вероника Вздолбанная

сегодня, 13:24
Скажите пожалуйста, а фонтаныч воровской враг народа или герой ?
ответить

действительно

сегодня, 13:21
петушков у нас много, вон и тербунские петушки
ответить

ему

сегодня, 13:19
прокляну
ответить

А У Е ть

сегодня, 13:02
И за что такие почести врагам народа???????
ответить

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