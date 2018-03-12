Жертвам политических репрессий в Липецкой области будут платить 790 рублей ежемесячно

А ветеранам труда и военной службы - 500

Социальный комитет Липецкого облсовета одобрил законопроект об индексации выплат областным льготникам.

С 1 марта областным льготникам увеличат ежемесячные денежные выплаты на 5%. Такие изменения в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» сегодня рассмотрели и поддержали члены социального комитета регионального парламента.

С учетом увеличения размер ежемесячных денежных выплат составит: для ветеранов труда и ветеранов военной службы – 500 рублей; для ветеранов труда Липецкой области – 500 рублей; для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических репрессий – 690 рублей; для реабилитированных граждан – 790 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты в нашем регионе сегодня получают около 100 тысяч человек. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.