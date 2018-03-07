В Липецкой области члена участковой избирательной комиссии объявили в розыск

Сам «разыскиваемый» никуда не скрывался: он как жил, так и живет в своем доме.









Случившееся с ним общественник считает местью.



- Мною написано несколько десятков обращений в прокуратуру по фактам коррупции и воровства из бюджета должностными лицами администраций всех уровней. Они поручались для рассмотрения, в том числе, и Андрею Пажетных, он не проводил надлежащих проверок. Его действия мною обжаловались. Я просил привлечь его к ответственности. Так же по моим жалоба проводилась проверка о незаконном получении в пользование и собственность имущества сотрудниками прокуратуры, в том числе и Пажетных. Насколько мне известно, прокурорские работники вернули два земельных участка общей стоимостью не менее миллиона рублей. Так же мною подавались заявления о незаконном получении субсидий из бюджета на строительство жилья. Так же неоднократно в судебных заседаниях с участием Пажетных, в том числе по резонансным делам, я не раз указывал не его неподготовленность к процессу, неверное толкование закона, предвзятость. В своих публичных выступлениях я неоднократно критиковал прокуратуру района, в том числе и Пажетных. Таким образом, обстоятельств для личной неприязни ко мне со стороны Пажетных достаточно много. Но ничего из этого следователи не выясняли, - утверждает Дмитрий Пашинов.



Дмитрий Пашинов обратился в прокуратуру области и региональное управление Следственного комитета с просьбами одернуть ретивых правоохранителей, но, по его словам, безрезультатно. Впрочем, реакция на его письма и публикацию на GOROD48 все же последовала.



- Примерно полторы недели назад мне позвонили из Добровского отдела полиции и сообщили, что Следственный Комитет намерен объявить меня в розыск, так как я будто бы не являюсь к следователю. Я же никаких повесток к следователю не получал, мне приходили лишь смс-уведомления. Я неоднократно писал следователю, что явлюсь по первому требованию, но только после почтового уведомления, так как «эсэмэски» приходят за час-два до времени вызова, - говорит Дмитрий Пашинов.







Общественник, который является членом УИК с правом решающего голоса на выборах президента, тут же, по его словам, написал письмо на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, в котором уведомил, что проживает по месту прописки, что никуда не выезжал и не собирается. Однако спустя несколько дней к нему домой пришел оперативный сотрудник полиции и сообщил, что он находится в розыске:



- Я был очень удивлен, но полицейский показал мне постановление следователя Леонова, согласно которому я с 20 февраля нахожусь в розыске!







Дмитрий Пашинов замечает, что всю последнюю неделю вообще не выходил из дома, так как заболел простудой. Он не понимает, зачем весь этот фарс с его объявлением в розыск, если правоохранительным органам известно, где он живет?



- Казалось бы, абсурд. Но на самом деле это хорошо продуманный следователями сценарий, правда, с грубым попранием закона и нарушением всех моих прав. Ведь в случае объявления в розыск расследование можно приостановить - сок давности по делу не течет. То есть это - уловка. Следствие желает оттянуть время, а там, как говорится, или ишак сдохнет, или шах. А может, в связи с президентсткими выборами никто не хочет шумихи. Но факт остается фактом: в прокуратуре работает преступник, который совершил такое преступление как заведомо ложный донос. В следствии и прокуратуре об этом известно, но никто не желает привлечь Андрея Пажетных к ответственности, - говорит обвиняемый по делу об оскорблении представителя власти.



Дмитрий Пашинов рад только тому, что по той статье УК РФ, по которой его хотят привлечь к уголовной ответственности, не предусмотрен арест как мера пресечения, иначе он писал бы жалобы из СИЗО. Но одновременно его настораживает то, что прокурор Добровского района Андрей Маслов уже заявил ему как о решенном вопросе, что в его отношении будет проведена психиатрическая экспертиза: «Так можно поместить здорового человека в стационар на обследование на неопределенный срок». Месяц тому назад в публикации «Я не обзывал прокурора!» GOROD48 рассказал о странном уголовном деле, находящемся в производстве Следственного комитета. Известного в Добром общественника Дмитрия Пашинова обвинили в оскорблении заместителя районного прокурора Андрея Пажетных и возбудили в отношении него уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Обвиняемый считает, что его дело шито белыми нитками, считая, что его прессуют из-за его правозащитной деятельности.Случившееся с ним общественник считает местью.- Мною написано несколько десятков обращений в прокуратуру по фактам коррупции и воровства из бюджета должностными лицами администраций всех уровней. Они поручались для рассмотрения, в том числе, и Андрею Пажетных, он не проводил надлежащих проверок. Его действия мною обжаловались. Я просил привлечь его к ответственности. Так же по моим жалоба проводилась проверка о незаконном получении в пользование и собственность имущества сотрудниками прокуратуры, в том числе и Пажетных. Насколько мне известно, прокурорские работники вернули два земельных участка общей стоимостью не менее миллиона рублей. Так же мною подавались заявления о незаконном получении субсидий из бюджета на строительство жилья. Так же неоднократно в судебных заседаниях с участием Пажетных, в том числе по резонансным делам, я не раз указывал не его неподготовленность к процессу, неверное толкование закона, предвзятость. В своих публичных выступлениях я неоднократно критиковал прокуратуру района, в том числе и Пажетных. Таким образом, обстоятельств для личной неприязни ко мне со стороны Пажетных достаточно много. Но ничего из этого следователи не выясняли, - утверждает Дмитрий Пашинов.Дмитрий Пашинов обратился в прокуратуру области и региональное управление Следственного комитета с просьбами одернуть ретивых правоохранителей, но, по его словам, безрезультатно. Впрочем, реакция на его письма и публикацию на GOROD48 все же последовала.- Примерно полторы недели назад мне позвонили из Добровского отдела полиции и сообщили, что Следственный Комитет намерен объявить меня в розыск, так как я будто бы не являюсь к следователю. Я же никаких повесток к следователю не получал, мне приходили лишь смс-уведомления. Я неоднократно писал следователю, что явлюсь по первому требованию, но только после почтового уведомления, так как «эсэмэски» приходят за час-два до времени вызова, - говорит Дмитрий Пашинов.Общественник, который является членом УИК с правом решающего голоса на выборах президента, тут же, по его словам, написал письмо на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, в котором уведомил, что проживает по месту прописки, что никуда не выезжал и не собирается. Однако спустя несколько дней к нему домой пришел оперативный сотрудник полиции и сообщил, что он находится в розыске:- Я был очень удивлен, но полицейский показал мне постановление следователя Леонова, согласно которому я с 20 февраля нахожусь в розыске!Дмитрий Пашинов замечает, что всю последнюю неделю вообще не выходил из дома, так как заболел простудой. Он не понимает, зачем весь этот фарс с его объявлением в розыск, если правоохранительным органам известно, где он живет?- Казалось бы, абсурд. Но на самом деле это хорошо продуманный следователями сценарий, правда, с грубым попранием закона и нарушением всех моих прав. Ведь в случае объявления в розыск расследование можно приостановить - сок давности по делу не течет. То есть это - уловка. Следствие желает оттянуть время, а там, как говорится, или ишак сдохнет, или шах. А может, в связи с президентсткими выборами никто не хочет шумихи. Но факт остается фактом: в прокуратуре работает преступник, который совершил такое преступление как заведомо ложный донос. В следствии и прокуратуре об этом известно, но никто не желает привлечь Андрея Пажетных к ответственности, - говорит обвиняемый по делу об оскорблении представителя власти.Дмитрий Пашинов рад только тому, что по той статье УК РФ, по которой его хотят привлечь к уголовной ответственности, не предусмотрен арест как мера пресечения, иначе он писал бы жалобы из СИЗО. Но одновременно его настораживает то, что прокурор Добровского района Андрей Маслов уже заявил ему как о решенном вопросе, что в его отношении будет проведена психиатрическая экспертиза: «Так можно поместить здорового человека в стационар на обследование на неопределенный срок».