Происшествия

сегодня, 12:31

В Липецкой области члена участковой избирательной комиссии объявили в розыск

26 2310
#Дмитрий Пашинов
2
В Липецкой области члена участковой избирательной комиссии объявили в розыск

Сам «разыскиваемый» никуда не скрывался: он как жил, так и живет в своем доме.

Месяц тому назад в публикации «Я не обзывал прокурора!» GOROD48 рассказал о странном уголовном деле, находящемся в производстве Следственного комитета. Известного в Добром общественника Дмитрия Пашинова обвинили в оскорблении заместителя районного прокурора Андрея Пажетных и возбудили в отношении него уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Обвиняемый считает, что его дело шито белыми нитками, считая, что его прессуют из-за его правозащитной деятельности.

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Случившееся с ним общественник считает местью.

- Мною написано несколько десятков обращений в прокуратуру по фактам коррупции и воровства из бюджета должностными лицами администраций всех уровней. Они поручались для рассмотрения, в том числе, и Андрею Пажетных, он не проводил надлежащих проверок. Его действия мною обжаловались. Я просил привлечь его к ответственности. Так же по моим жалоба проводилась проверка о незаконном получении в пользование и собственность имущества сотрудниками прокуратуры, в том числе и Пажетных. Насколько мне известно, прокурорские работники вернули два земельных участка общей стоимостью не менее миллиона рублей. Так же мною подавались заявления о незаконном получении субсидий из бюджета на строительство жилья. Так же неоднократно в судебных заседаниях с участием Пажетных, в том числе по резонансным делам, я не раз указывал не его неподготовленность к процессу, неверное толкование закона, предвзятость. В своих публичных выступлениях я неоднократно критиковал прокуратуру района, в том числе и Пажетных. Таким образом, обстоятельств для личной неприязни ко мне со стороны Пажетных достаточно много. Но ничего из этого следователи не выясняли, - утверждает Дмитрий Пашинов.

Дмитрий Пашинов обратился в прокуратуру области и региональное управление Следственного комитета с просьбами одернуть ретивых правоохранителей, но, по его словам, безрезультатно. Впрочем, реакция на его письма и публикацию на GOROD48 все же последовала.

- Примерно полторы недели назад мне позвонили из Добровского отдела полиции и сообщили, что Следственный Комитет намерен объявить меня в розыск, так как я будто бы не являюсь к следователю. Я же никаких повесток к следователю не получал, мне приходили лишь смс-уведомления. Я неоднократно писал следователю, что явлюсь по первому требованию, но только после почтового уведомления, так как «эсэмэски» приходят за час-два до времени вызова, - говорит Дмитрий Пашинов.

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Общественник, который является членом УИК с правом решающего голоса на выборах президента, тут же, по его словам, написал письмо на имя руководителя СУ СК РФ по Липецкой области, в котором уведомил, что проживает по месту прописки, что никуда не выезжал и не собирается. Однако спустя несколько дней к нему домой пришел оперативный сотрудник полиции и сообщил, что он находится в розыске:

- Я был очень удивлен, но полицейский показал мне постановление следователя Леонова, согласно которому я с 20 февраля нахожусь в розыске!

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Дмитрий Пашинов замечает, что всю последнюю неделю вообще не выходил из дома, так как заболел простудой. Он не понимает, зачем весь этот фарс с его объявлением в розыск, если правоохранительным органам известно, где он живет?

- Казалось бы, абсурд. Но на самом деле это хорошо продуманный следователями сценарий, правда, с грубым попранием закона и нарушением всех моих прав. Ведь в случае объявления в розыск расследование можно приостановить - сок давности по делу не течет. То есть это - уловка. Следствие желает оттянуть время, а там, как говорится, или ишак сдохнет, или шах. А может, в связи с президентсткими выборами никто не хочет шумихи. Но факт остается фактом: в прокуратуре работает преступник, который совершил такое преступление как заведомо ложный донос. В следствии и прокуратуре об этом известно, но никто не желает привлечь Андрея Пажетных к ответственности, - говорит обвиняемый по делу об оскорблении представителя власти.

Дмитрий Пашинов рад только тому, что по той статье УК РФ, по которой его хотят привлечь к уголовной ответственности, не предусмотрен арест как мера пресечения, иначе он писал бы жалобы из СИЗО. Но одновременно его настораживает то, что прокурор Добровского района Андрей Маслов уже заявил ему как о решенном вопросе, что в его отношении будет проведена психиатрическая экспертиза: «Так можно поместить здорового человека в стационар на обследование на неопределенный срок».
26 2310
#Дмитрий Пашинов
2

Комментарии (27)

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весеннее обострение

8 секунд назад
и у нашего героя наконец появился шанс исполнить свою мечту- подискутировать не только с "прокурором", но и с другими "великими" людьми, наполеоном например
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так, это и на прокурора

17 минут назад
Можно заяву накатать,встретиться с ним, исключительно,в присутствии своих друзей- свидетелей заявить,что прокурорский и матом ругался ,и оскорблял,и драться кидался.а друзья подтвердят. Так и тут, подчинённым этого прокурорского деваться некуда и поэтому они лжесвидетельствуют.но это грех, как писала,здесь Нюра, есть правило бумеранга
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Чтец

29 минут назад
Для таких очень подошла бы сталинская статья -25 без права переписки.
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*

37 минут назад
я где то слышал ,что если личная подпись имеет прямую линию то у этого персонажа проблемы с головой .
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*

сегодня, 15:35
Чиновники решили не сажать себя за коррупцию , предатели депутаты поддержали , суды нахер послали , прокурору на сходке пригрозили . Не попахивает тут 1937 годом когда по наветам сажали ,отправляли в * .
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11111

сегодня, 15:30
На фото лицо шизоидное какое то
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адвокат

сегодня, 15:27
какой ерундой занимается следователь по особо важным делам правильно генеральная прокуратура намекает руководству страны о расформировании следственного комитета я полностью согласен с этим
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не угрожают,а предупреждаю тебя,

сегодня, 15:25
Нюрка, твоими же словами.не велика,ты,Цаца,шоб тебе угрожать и ляжки мне твои не нужны для этих целей,у меня туалет есть. Мочись сама на них.хотя поглядеть на тебя и твои ляжки можно,если подойдут,то я бы нашел им применение.как на это смотришь,Нюрок?
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Юлия И.

сегодня, 15:19
Рука руку моет,сплошная коррупция Нет честной власти в России. ППЦ
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Нюрка

сегодня, 15:04
Ты мне угрожаешь что ли ? Смотри ляжки не описай !
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