Победу во Владивостоке «Липецку-Индезиту» принес 12-й (!) тай-брейк в сезоне

Липчанки сумели сломить ближайшего конкурента.

«Липецк-Индезит» сегодня уже успел одержать важную победу в высшей лиге чемпионата России в гостях над «Приморочкой» - 3:2.

Из-за разницы во времени между Москвой и Владивостоком эта игра по- нашему началась в 10 утра.

Победа оказалась тем более важной, что встречались прямые конкуренты: до игры «Приморочка» занимала 3-е место, одержав 20 побед (в 30 играх), а липчанки вместе с нижегородской «Спартой» являлись ближайшими преследователями – по 19 выигранных матчей. Стало быть, теперь «Липецк-Индезит» и «Приморочка» сравнялись.

Первые два сета завершились с одинаковым счетом – 25:20 – с той лишь разницей, что в первой партии верх взяли липчанки, а во второй – хозяйки паркета.

В третьем игровом отрезке подопечные Андрея Смирнова оказались сильнее – 25:15, но добыть «викторию» в основное время наша команда все же не смогла: четвертый сет остался за «Приморочкой» - 25:22.

Тай-брейк во Владивостоке для нашей команды в течение сезона стал уже 12-м. Начали липчанки «за упокой» и к экватору проигрывали – 3:8. Однако затем счет сравнялся – 11:11, два очка в нужный момент принесла команде ее лидер Анна Сотникова, в решающим стал удар в аут игрока «Приморочки» Светланы Чесноковой. Итог 15:12 в пользу «Липецка-Индезита».



К слову, теперь у нашей команды 7 выигранных в сезоне тай-брейков при 5 поражениях.



Завтра во Владивостоке пройдет повторная игра.



Фото vk.com/primvolley

