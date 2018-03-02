Доступность детских садов для детей до 3 лет достигла 90,6%

Итоги региональной системы образования подвели сегодня на заседании коллегии.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, в нашем регионе все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В 2017 году создано 117 дополнительных мест, введен детский сад на 40 мест в селе Преображеновка Добровского района, создано 77 дополнительных мест в действующих дошкольных организациях Лев-Толстовского, Липецкого районов, г. Липецке, продолжилось строительство детского сада в селе Измалково Измалковского муниципального района (80 мест).



Обещают, что к 2021 году 100% детей, желающих получать дошкольное образование, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, должны быть обеспечены местами в детских садах. Доступность дошкольного образования для детей младше 3 лет увеличилась до 90,6% (2016 год – 87,7%). В области в 16 из 20 муниципальных образований обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.



В 2017 году доля детей, охваченных горячим питанием составила 92,5% (2016 г. – 92,0%), в том числе двухразовым горячим питанием – 54,0% (2016 г. – 53,6%) от общего количества обучающихся в школе. В Липецкой области количество учащихся занимающихся во 2 смену составляет 12449 человек (10,9%).



В 2017 году организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 97 308 детей школьного возраста. Из них 14234 ребёнка отдохнули в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях (за счёт средств областного бюджета и родителей), 63 027 детей в лагерях с дневным пребыванием (за счет средств муниципальных бюджетов), 4040 детей в палаточных лагерях (из них 3840 детей за счет средств муниципальных бюджетов), 996 детей в лагерях труда и отдыха (за счет средств муниципального бюджета и работодателей), 4896 детей оздоровлено в детских санаториях (за счёт средств областного бюджета). За четыре квартала 2017 года за счет родительских и спонсорских средств были организованы экспедиции, походы и экскурсии для 9915 детей 9-16 лет. Всего на оздоровление детей школьного возраста в отчетном периоде израсходовано 511240080 рублей, из них средств областного и муниципальных бюджетов 431990470 рублей.



На территории Липецкой области по состоянию на 1 января 2018 года роживает 3358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,55% от общей численности детского населения. Количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 90,8% (на начало года 89,7%). Таким образом, в Липецкой области выполнена задача, поставленная Национальной стратегией действий в интересах детей об устройстве не менее 90% детей-сирот в замещающие семьи к 2018 году. За 2017 год в области выявлено 277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8,3% меньше, чем за 2016 год (302 ребенка). Органами опеки и попечительства предприняты меры к устройству этих детей в замещающие семьи. Усыновлены, переданы под опеку и попечительство, в приемные семьи, возвращены родителям на конец года 257 детей (92,8%). Оставшиеся 19 детей направлены в организации для детей-сирот для организации работы по устройству их в замещающие семьи, один обучается в организации профессионального образования, находясь на полном государственном обеспечении, По состоянию на 01.01.2018 года на учете в Региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состояло 310 детей, что на 15,8% меньше по сравнению с началом года (368 детей). За текущий год из РБД в семьи передано 35 детей, в том числе 15 детей, выявленных в 2017 году (20 детей устроено под безвозмездную опеку и в приемную семью и 15 возвращены родителям). Таким образом, всего за 2017 год устроено в замещающие семьи и возвращено родителям 277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 100% от числа выявленных детей.



По итогам 2017 года 166 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа получили новые квартиры. В январе 2018 года продолжают заключаться договора найма спецжилфонда по жилым помещениям, приобретенным и построенным в 2017 году. Планируется в 1- м квартале предоставить жилье еще 60 очередникам. По состоянию на 1 апреля 2017 года управлением образования и науки составлен сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, в котором состоит 2245 человек. В 2017 году по инициативе управления образования и науки области разработано и утверждено инициативное предложение о реализации проекта «Ликвидация очередности по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда», которое предусматривает ликвидацию очередности к 2023 году. Данное предложение поддержано главными исполнителями проекта с резервированием необходимого финансирования из областного бюджета по годам реализации проекта. В настоящее время паспорт и сводный план проекта согласованы всеми исполнителями проекта и вступил в стадию реализации.



В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2017 году на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования было выделено 35 411 тыс. руб. (20224,6 тыс. руб. - областной бюджет, 1415 тыс. руб. - муниципальные бюджеты, 13 771,4 тыс. руб. - федеральный бюджет). Данные денежные средства были направлены на создание специальных условий для обучения и обеспечения доступности образования детей-инвалидов в 22 образовательных организациях, из них: 16 – дошкольных образовательных организаций, 4 – образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 2 – учреждения дополнительного образования. Реализация мероприятий в 2017 году позволила увеличить долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Липецкой области – до 85%; долю детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – до 97 %; долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Липецкой области – до 35%; долю дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Липецкой области – до 17%; долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Липецкой области – 22,3%.