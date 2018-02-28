Первым в этом году в Липецке благоустроят двор многоэтажки на улице Степанищева

Разрушающиеся пешеходные дорожки, допотопная детская площадка, хаотично заставленный машинами двор. Совсем скоро неприглядный пейзаж, открывающийся из окон 155-квартирного дома №11 по улице Степанищева, уйдет в прошлое.

Двор этого дома, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стал первым в списке на благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Как отмечают в департаменте ЖКХ, изменения к лучшему стали возможны, благодаря активной позиции местных жителей, которые организовали собрание, а затем подали заявку в профильное структурное подразделение администрации Липецка.

Уже готов дизайн-проект, разработанный с учетом пожеланий и предложений жильцов дома. Так в обновленном дворе появятся зоны тихого и активного отдыха для людей всех возрастов, будет смонтировано современное наружное освещение, появятся удобные парковочные карманы, ограждения, оригинальные скамейки, урны. Тротуары выполнят в плитке, а асфальтовое покрытие отремонтируют.

- Такой подход в сочетании с грамотными дизайнерскими решениями позволит реализовать идею комплексного благоустройства двора, организации уникальной территории. Мы планируем создать не просто детскую площадку, а центр притяжения для всего района Опытной станции, - отметил председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин.

После окончательного согласования дизайн-проекта будет сформирована необходимая документация для проведения аукциона. Работы запланированы на период с июня по октябрь текущего года.

Предполагается, что в этом сезоне на реализацию в областном центре мероприятий федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» будет направлено 30 млн. рублей.

фото пресс-службы администрации Липецка.



