Общество

12 минут назад

Первым в этом году в Липецке благоустроят двор многоэтажки на улице Степанищева

1 74
#благоустройство
Первым в этом году в Липецке благоустроят двор многоэтажки на улице Степанищева

Разрушающиеся пешеходные дорожки, допотопная детская площадка, хаотично заставленный машинами двор. Совсем скоро неприглядный пейзаж, открывающийся из окон 155-квартирного дома №11 по улице Степанищева, уйдет в прошлое. 

Двор этого дома, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стал первым в списке на благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Как отмечают в департаменте ЖКХ, изменения к лучшему стали возможны, благодаря активной позиции местных жителей, которые организовали собрание, а затем подали заявку в профильное структурное подразделение администрации Липецка.

Уже готов дизайн-проект, разработанный с учетом пожеланий и предложений жильцов дома. Так в обновленном дворе появятся зоны тихого и активного отдыха для людей всех возрастов, будет смонтировано современное наружное освещение, появятся удобные парковочные карманы, ограждения, оригинальные скамейки, урны. Тротуары выполнят в плитке, а асфальтовое покрытие отремонтируют.

- Такой подход в сочетании с грамотными дизайнерскими решениями позволит реализовать  идею комплексного благоустройства двора, организации уникальной территории. Мы планируем создать не просто детскую площадку, а центр притяжения для всего района Опытной станции, - отметил председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Евгений Лепекин.

После окончательного согласования дизайн-проекта будет сформирована необходимая документация для проведения аукциона. Работы запланированы на период с июня по октябрь текущего года.

Предполагается, что в этом сезоне на реализацию в областном центре мероприятий федерального приоритетного проекта  «Формирование современной  городской среды» будет направлено 30 млн. рублей.  

фото пресс-службы администрации Липецка.




img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
1 74
#благоустройство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

54 секунды назад
Даже не верится!!! Надеюсь на деле будет так же красиво, как на словах!!!
ответить

Еще в рубрике

#клоп
Липчан предостерегают от клопов

6 минут назад

Общество
Сложный выбор: жить в тесноте, снимать жилье или решиться на ипотеку
Сложный выбор: жить в тесноте, снимать жилье или решиться на ипотеку

сегодня, 14:30

Общество
Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»
#туризм
29
Сергей Малько: «Туризм в Липецке - на зачаточном уровне»

сегодня, 12:43

Общество
Театральную площадь украсили новые светильники
#благоустройство
11
Театральную площадь украсили новые светильники

сегодня, 12:37

Общество
В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)
30
В липецкий автобус забежал бродячий пес (ФОТО)

сегодня, 12:27

Общество
Депутат горсовета поспорила с главой Липецка
37
Депутат горсовета поспорила с главой Липецка

сегодня, 12:21

Общество