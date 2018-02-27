В Липецке пройдёт Всероссийская неделя музыки

Акция состоится с 26 по 31 марта по всей стране.

С 26 по 31 марта по всей стране состоится Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Как сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Липецка, Липецкий Дом музыки при содействии департамента проведет цикл концертов.



Так, 23 марта и 30 марта состоятся концерты «С оркестром играют дети»



- С Липецким симфоническим оркестром каждую весну, вот уже 17 лет, играют маленькие музыканты со всей страны, - отмечают в департаменте культуры. - Пианисты, скрипачи, виолончелисты, исполнители на духовых и эстрадных инструментах съезжаются в Липецк, чтобы выступить на одной сцене с профессионалами, с симфоническим оркестром. В каждой программе участвуют 17-20 детей – от пятилетнего возраста до студентов вузов. Большинство юных музыкантов – победители исполнительских конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней, включая стипендиантов международного Фонда Владимира Спивакова. Многие из участников проекта уже выросли и стали известными исполнителями не только у нас в стране, но и за рубежом – это пианисты Алексей Сычев, Сергей Крутских, Сергей Басукинский, скрипач Давид Махмудов. 23 марта свои таланты покажут учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского – главной кузницы музыкантов для нашей страны и зарубежья. Три участника концерта – лауреаты международных конкурсов Аксинья Потемкина (класс преподавателя В. Ермакова), Анастасия Ключарева (класс профессора М. Воскресенского), Ли Шиян (Китай, класс доцента П. Федотовой) в сопровождении оркестра исполнят три фортепианных концерта В. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Листа. Дирижером лауреата Всесоюзного и международных фестивалей Липецкго симфонического оркестра выступит засл. артист России Владислав Булахов (Москва).



30 марта с Липецким симфоническим оркестром выступят скрипачи, виолончелисты, пианисты, вокалисты, флейтисты- учащиеся ДМШ, ДШИ Липецка и Тамбова.



26 марта состоится концерт «Рисуем джаз». Джазовый оркестр под управлением худ. руководителя и главного дирижера заслуженного работника культуры РФ Игоря Бойкова представит программу с участием художницы песочной анимации Валерии Гудковой (Воронеж). В концерте шедевры джазовой музыки предстанут в сочетании с визуальным шоу. Работы, рождающиеся на глазах у слушателей, - это не просто картины, а песочные фантазии, которые помогут совершить воображаемое путешествие в мир свободы и энергии джаза.



27 марта сыграют «Чиполлино» из цикла «Сказки с оркестром». Это концерт для детей и родителей по сказке Дж.Родари, музыку к которой написал Карен Хачатурян . Исполняет Лауреат Всесоюзного и международных фестивалей Липецкий симфонический оркестр под управлением главного дирижера Константина Баркова, участвует мастер художественного слова, актриса Государственного академического театра драмы им.Л.Н.Толстого Светлана Кузнецова. В этот день музыканты и дирижер оркестра будут одеты «не по форме»: на многих появятся «шапочки» главных персонажей этой замечательной сказки: главный дирижер станет Чиполлино, первые скрипки – графинями Вишнями, будут еще синьор Помидор, принц Лимон, мастер Тыква и многие другие фрукты и овощи из этой сказки. Искрометная образная музыка разбудит воображение у детей и взрослых, заставит вспомнить борьбе добра и зла и принесет массу положительных эмоций.



На 28 марта намечена музыкальная история «Брысь! или Истории кота Филофея». Исполняет Липецкий камерный хор. Мюзикл создан петербургскими авторами. В его основе – пьеса писателя, актера и режиссера Валерия Зимина, автора многочисленных добрых сказок для детей. Музыка написана популярным композитором Яковом Дубравиным, а стихи сочинил поэт- песенник Виктор Гин. Актерами в ролях котов, кошек на сцену выйдут артисты хора, главные партии исполнят солисты коллектива. Музыкальный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Игорь Цилин. Хормейстер – лауреат Всероссийских и международных конкурсов Н. Сарафанникова. Ответственный концертмейстер – Л. Пличко.



29 марта прозвучат «Мелодии детства» - это программа, в которой Липецкий духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Александра Калмыкова исполнит знакомые многим поколениям мелодии песен из отечественных фильмов и мультфильмов. Эти волшебные мелодии сопутствуют нам с самого раннего детства, озвучивают приятные жизненные ситуации и неизменно вызывают самые щемящие чувства. Конечно, у каждого есть свой собственный «хит-парад» подобных композиций, но Духовой оркестр постарается выделить самые лучшие музыкальные произведения, которые не обошли стороной никого из нас. Музыку будет сопровождать видеоряд, а в конце программы всем слушателям будет предложено спеть любимую песню хором в сопровождении оркестра.