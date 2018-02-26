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В Москве открылись первые пять станций Большой кольцевой линии метро

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#Москва #метро #станция #Большая кольцевая
В Москве открылись первые пять станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, включающий в себя пять станций. Так, первых пассажиров уже встретили станции «Деловой Центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский Парк».

Мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов приняли участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, - передает РИА-Новости.

На участке протяженностью 10,5 километров открылись станции "Петровский парк", ЦСКА, "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Теперь число станций достигло 212, а протяженность линий — около 360 километров.

"Это одна из самых крупнейших линий метро в мире", — отметил Собянин.

По его словам, за четыре-пять лет в Москве построят все остальные станции БКЛ.

Во время церемонии открытия он поблагодарил строителей и вручил некоторым из них городские награды.

Четыре из этих новых станций будут пересадочными.

С "Делового центра" можно будет перейти на одноименную станцию Солнцевской линии и "Выставочную" Филевской линии. "Шелепиха" станет пересадочной с одноименной станцией МЦК, а "Хорошевская" будет иметь пересадку со станцией "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Пересадку между станциями "Петровский парк" и "Динамо" Замоскворецкой линии откроют позже, пока там продолжаются работы по строительству наклонного перехода.

В состав будущего кольца войдут "Петровский парк", "ЦСКА" и "Хорошевская". Станции "Шелепиха" и "Деловой центр" станут от него ответвлением в направлении "Москва Сити".

Ожидается, что открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, где живет более 480 тысяч жителей, и таких мест, как деловой центр "Москва Сити", стадионы "Динамо" и ЦСКА, дворец спорта "Мегаспорт".

БКЛ на схеме метро получит 11-й номер, который сейчас принадлежит Каховской линии. Она в перспективе войдет в состав большого кольца метрополитена. По завершении строительства длина кольца составит около 67 километров. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь — с радиальными направлениями железных дорог и два — с МЦК.
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#Москва #метро #станция #Большая кольцевая

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