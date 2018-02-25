В Ельце выступили лауреаты премии «Имперская культура»

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В елецком городском краеведческом музее состоялся музыкальный вечер «И счастлив я, пока на белом свете горит звезда моих полей…».Наталья Миронова и Владимир Комаров — лауреаты престижной премии «Имперская культура», участники известного не только в нашей стране, но и за рубежом, ансамбля «Червлёный яр» исполнили народные и авторские песни, рассказали о своем творчестве, ответили на вопросы зрителей, сообщили в елецком краеведческом музее.