Культура

сегодня, 10:37

В Ельце выступили лауреаты премии «Имперская культура»

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#концерт
В Ельце выступили лауреаты премии «Имперская культура»
В елецком городском краеведческом музее состоялся музыкальный вечер «И счастлив я, пока на белом свете горит звезда моих полей…».

Наталья Миронова и Владимир Комаров — лауреаты престижной премии «Имперская культура», участники известного не только в нашей стране, но и за рубежом, ансамбля «Червлёный яр» исполнили народные и авторские песни, рассказали о своем творчестве, ответили на вопросы зрителей, сообщили в елецком краеведческом музее.

Фото: eletsmuseum.ru

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#концерт

Комментарии (3)

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гармонист

сегодня, 13:20
Владимир Комаров родился уже с гармонью. И всю свою жизнь занимался народным творчеством. Такие люди редкость.
ответить

гармонист

сегодня, 13:20
Владимир Комаров родился уже с гармонью. И всю свою жизнь занимался народным творчеством. Такие люди редкость.
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Люк

сегодня, 11:29
Пророчество… могли неверно истолковать. Магистр Йода.
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