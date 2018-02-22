Сотрудники учреждений социальной защиты будут дежурить в выходные

В предстоящие выходные двери учреждений социальной защиты населения по городу Липецку для граждан, желающих оформить льготы и меры социальной поддержки или получить консультацию специалистов, будут открыты.

Особый акцент в отделениях сделают на оформлении выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». С 23 по 25 февраля, а также с 8 по 11 марта сотрудники учреждения будут дежурить с 9:00 до 21:00, сообщает пресс-служба мэрии.

