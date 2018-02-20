Очередь в психоневрологические интернаты закрыта, садики для пенсионеров открыты

Управление социальной защиты делиться успехами в сфере оказания услуг подопечным.

Одной из центральных тем, прошедшего сегодня брифинга начальника управления соцзащиты Сергея Оруся, стала ликвидация очередей в психоневрологические стационары.

Случилось это в конце прошлого года, чем было выполнено поручение правительства. А стало это возможным благодаря ремонту Александровского психоневрологического интерната.

На этом достижения сферы социальных услуг не закончились. Сергей Орусь рассказал, что на территории региона успешно действуют кооперативы по социальному обслуживанию «Соцработник» и «Забота», которые получили государственную субсидию и работаю наравне с соцзащитой. При этом зарплаты у них даже выше, чем у бюджетников. Правда, последним зарплату тоже подняли, и с первого января текущего года их доход прировняли к среднему доходу по региону – около 27 тысяч рублей.

Чтобы наши пенсионеры не скучали, начала действовать программа по организации групп дневного пребывания. Чем-то они напоминают детские сады, но для пожилого населения. Еще для пожилых людей организуется масса развлекательных мероприятий. Очень востребованными стал для промышленный и сельскохозяйственный туризм. Пенсионеры рады посещать места былой трудовой славы и радоваться достижениям производства. За прошлый год такие места посетили более шести тысяч человек. Помимо этого востребованным остается паломничество, культпоходы и санаторий на дому.

На базе «Сосновый бор» ведется очень интересная работа по реабилитации инвалидов. Там построены квартиры, где инвалидам помогают адаптироваться к обычной жизни у себя дома

Всего в социальной заботе сегодня нуждаются 15 213 человека пожилого возраста и инвалида, 721 из которых на обслуживании кооперативов. Кроме действующих бесплатных услуг, им оказываются 114 вида платных.