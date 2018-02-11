Поиски пропавшего в Липецкой области мальчика продолжаются

Но, пока безрезультатно.

В Измалковском районе продолжаются поиски пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика. В поисках участвуют десятки человек – полиция, сотрудники МЧС и волонтеры.

На реке Быстрая Сосна участники поисков делают проруби, исследуют дно помощью подводного аппарата, спускаются под воду и водолазы.

Волонтеры сообщества «Писк пропавших детей» объявили дополнительный призыв людей с бензопилами, для пропила прорубей.

9 мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

Фото: vk.com/poiskdeteilipeck