39 минут назад
Поиски пропавшего в Липецкой области мальчика продолжаются
Но, пока безрезультатно.
В Измалковском районе продолжаются поиски пропавшего 6 февраля 9-летнего мальчика. В поисках участвуют десятки человек – полиция, сотрудники МЧС и волонтеры.
На реке Быстрая Сосна участники поисков делают проруби, исследуют дно помощью подводного аппарата, спускаются под воду и водолазы.
Волонтеры сообщества «Писк пропавших детей» объявили дополнительный призыв людей с бензопилами, для пропила прорубей.
9 мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.
Фото: vk.com/poiskdeteilipeck
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