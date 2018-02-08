Здоровье

сегодня, 12:01

Уже шесть школ Липецка полностью закрыты на карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп

На частичном карантине 121 класс в 33-х школах.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, с сегодняшнего дня по 14 февраля полностью ушла на карантин ещё одна школа - это школа №66.

По состоянию на 8 февраля, частичный карантин объявлен в 33 школах Липецка, в общей сложности в этих школах закрыт 121 класс. Частично приостановлены занятия в школах № 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 65, 69, 70, 77.

Полностью закрыты на карантин школы №3, 8, 12, 41, 63 и 66.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (6)

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Валакас

2 минуты назад
Сосите *
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Владислава

12 минут назад
Дочка с декабря по феврать болела 2 раза, вот третий. С собой на больничный забрала еще четырех человек из нашего класса, 9 из 26 итак отсутствовали по болезни. На карантин не закрывают, мол взрослые, 8 класс, ничего страшного. Эгоизм жутчайщий, позорище.
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123

33 минуты назад
Деньги на вакцинах отмыли, а теперь как закрывать, надо же показать какой у нас здоровый город, а на детей всем плевать.
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Алина

36 минут назад
!, а ничего, что болеют дети?? Мой ребёнок болеет уже 2 раз,как говорит он, в классе болеют много человек. Сейчас речь идёт совсем не о прогулках на улице, а о здоровье наших деток
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Мда уж

40 минут назад
!, ну ты и тупой
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!

58 минут назад
Пусть учатся не закрывайте на улице шляться будут целыми днями.
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