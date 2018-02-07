Без денег, без работы, без репутации…

Оболганный и ошельмованный налоговиками бывший директор липецкой строительной компании добился права на реабилитацию.

Павлу Крапивину - 38 лет. Сейчас он зарабатывает на жизнь частным извозом. А еще три года назад Крапивин был учредителем и директором строительной компании, ООО «Созидание». Под откос вся его карьера пошла после того, как по итогам налоговой проверки его фирма попала под штрафные санкции ИФНС по Октябрьском району Липецка. И пошло-поехало: пени, штрафы, арбитражные и гражданские суды, уголовное дело, апелляции… По итогам трехлетнего хождения по мукам уже бывший бизнесмен остался почти без штанов, с запятнанной репутацией, без «белой» работы. Справедливость для Крапивина восторжествовала только 29 января. В этот день постановлением Советского районного суда за ним признали право на реабилитацию с выплатой из федерального бюджета 188 170 рублей - такую сумму он потерял на адвокатов за время борьбы с системой.



… ООО «Созидание» выиграло конкурс на строительство бани с прачечной и спортивного корпуса с тиром в в/ч 5961, проведенного ГУ (ФКУ) «Центр заказчика-застройщика Внутренних войск МВД». Этот самый контракт, исполненный в 2012-2013 годах, и проверяла ИФНС по Октябрьскому району Липецка. Налоговики решили, что «Созидание» получило необоснованную налоговую выгоду от действий одного своего субподрядчика, ООО «СК Омега». Фискалы решили, что эта фирма - абсолютно левая, подставная, не имеющая ни работников, ни техники. О таких говорят как о фирмах-однодневках. А поэтому налоговики сделали вывод о виновности «Созидания» и привлекли компанию к ответственности за неполную уплату налога на прибыль и НДС ее контрагентом, доначислив фирме Павла Крапивина без малого 12 млн рублей налогов.



- С таким подходом я не согласился. Я заключил при проведении строительно-монтажных работ в воинской части на улице Механизаторов около тридцати договоров субподряда, в том числе и с «Омегой». Объекты заказчику «Созидание» сдало в обговоренные договором подряда сроки. Поэтому я оспорил акт ИФНС в арбитражном суде, - говорит Павел Крапивин.



Судебное разбирательство длилось без малого год. Заказчик к «Созиданию» претензий не имел. Но налоговики цеплялись за свою правду. Они привели в суд в качестве свидетеля некоего капитана Альберта Строкова, будто бы служащего в липецком полку внутренних войск, который заявил, что никакая «Омега» на территории войсковой части не работала. Однако Павел Крапивин выяснил, что такого офицера в в/ч 5961 нет, и что Строков служил с августа 2012 года по июль 2015-го в в/ч 6797, расквартированной в Тамбове! Более того, пока шел процесс в Арбитраже, налоговики обратились с тем же актом проверки в Советский отдел СУ СК РФ по Липецкой области, где, не дожидаясь окончания судебной тяжбы, в отношении Крапивина возбудили дело по ч.1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).



- Возбуждение уголовного дела повлекло за собой арест счетов «Созидания», имущества строительной организации, моей недвижимости и автомобиля. А в это время «Созидание» возводило 140-квартирный жилой дом в ЖК «Солнечный», и у меня тогда уже было 20 дольщиков. В итоге стройка была парализована, а фирма - обанкрочена. Я выплатил немалые неустойки контрагентам. Уволил всех сотрудников. Продал личное имущество, на которое не был наложен арест. Чтобы не подвести дольщиков, отдал просто так недостроенный дом другой организации. А у меня на иждивении была семья - жена и две дочери-школьницы! - рассказывает Павел Крапивин.



В итоге Павел Крапивин иск у ИФНС по Октябрьскому району выиграл. Требования налоговиков решением судьи Арбитражного суда Олеси Дегоевой от 23 июня 2017 года были признаны незаконными. Но не желающие признать поражение фискалы обжаловали судебный акт в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде Воронежа. Также они подали иск к Крапивину уже как к частному лицу через Левобережный районный суд о взыскании с него ущерба по налогам в размере 9,6 млн рублей по все тому же акту проверки, который отменил как незаконный областной Арбитраж! В апелляционной инстанции оставили в силе решение липецкого арбитража. А в это же время судья Левобережного районного суда Валентина Старкова взыскала с Крапивина в бюджет РФ в лице истца, ИФНС по Октябрьскому району Липецка, 805 тысяч рублей.



Интересно, что в августе 2016 года в Советском отделе СУ СК РФ по Липецкой области уголовное дело и уголовное преследование Павла Крапивина прекратили - в связи с истечением срока давности по привлечению к уголовной ответственности. 15 октября прошлого года, после того, как воронежский Арбитраж вынес решение в пользу бывшего директора «Созидания», тот же орган вынес постановление о прекращении уголовного дела, на этот раз по реабилитирующим основаниям - в связи с отсутствием в действиях Крапивина события преступления. На следующий день, 16 октября, определением Липецкого областного суда было отменено решение судьи Левобережного райсуда Валентины Старковой.



- Предоследнюю точку в моих злоключениях поставила 29 января этого года судья Советского районного суда Липецка Виктория Губа. Ее постановлением за мной признано право на реабилитацию. Также Минфин должен выплатить мне из федерального бюджета 188 170 рублей понесенных за все это время расходов на адвокатов. Одного только не пойму - мой бизнес убили налоговики. Почему за их действия должен отвечать Минфин, а по сути, законопослушные налогоплательщики? - говорит Павел Крапивин.



Почему Павел Крапивин говорит о предпоследней точке в своих непростых отношениях с государством? Потому что он желает взыскать через областной арбитражный суд весь причиненный ему действиями налоговиков ущерб. Его сумму Крапивин пока обсчитывает со своим адвокатом.



- В прошлом году я был вынужден потратиться на услуги психолога из-за постоянного стресса. В политсовете «Единой России» по Советскому району (я - член партии) меня попросили написать заявление о сложении полномочий. На меня повесили ярлык уголовника. Я не мог устроиться на работу по специальности: мое резюме пробивали службы безопасности строительных организаций и отказывали мне как фигуранту уголовного дела. А ведя меня даже не судили! По факту мою компанию убили. Убили и мою репутацию, - Павел Крапивин с трудом подбирает слова, чтобы не сорваться на эмоции, говоря о виновниках своих бед, которых он знает по именам, фамилиям и отчествам:



- Сейчас вынужден таксовать. Только-только с моего автомобиля сняли арест. Теперь думаю продать машину, чтобы как-то жить.



Павел Крапивин, кстати, предполагает, что сотрудники налоговой могли бы от него и отступиться. Мол, люди знающие предлагали ему «забить стрелку» фискалам и спросить, сколько им надо денег, чтобы они от него отстали. Сумма, по словам этих самых людей, начиналась от 3 млн рублей. И торг был возможен. Но Павел Крапивин пошел на принцип. И победил. Но цена этой победы оказалась слишком велика.



Игорь Луговой