Сыну беглого липецкого чиновника списали долги в 755 млн рублей

Имущества у банкрота так и не нашли.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества сына беглого чиновника Олега Донских Василия и освобождении молодого человека от обязательств. Найти у должника имущество в счет погашения долга временному управляющему банкрота не удалось, даже несмотря на продление срока процедуры.



Как указано в документах суда, за 30-летним мужчиной числились обязательства перед «Россельхозбанком» - 755 915 885 рублей 92 копейки. Теперь Василию Донских списаны долги, но на него возложен ряд ограничений: в течении пяти лет не брать кредиты без указания своего статуса и снова не становиться банкротом, в течение трех — не занимать руководящие посты.



Напомним, сын Олега Донских подал на банкротство в апреле 2017 года. В пояснении к запросу статуса банкрота Василий Донских указал, что должен 880 494 198 рублей. При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, имеет ежемесячный доход всего в 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет. В итоге Василий Донских признан банкротом. В судебное разбирательство вступило АО "Россельхозбанк". Организация требовала от банкрота 755 915 885 рублей.



В Липецке 29-летний Василий Донских известен благодаря своему отцу — Олегу Донских. Последний был объявлен в розыск главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в 2012 году. Правоохранители уверены, что на тот момент еще руководитель департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства России Олег Донских был причастен к хищениям по делу «Росагролизинга». На момент объявления в розыск в деле фигурировали хищения на 454 млн рублей. До получения поста в Министерстве Олег Донских занимал должность начальника управления сельского хозяйства Липецкой области. Чиновник до сих пор находится в бегах.



Имя Василия Донских получило огласку во время следствия по делу «Росагролизинга». Сын беглого чиновника оказался одним из учредителей Центральной водочной компании в Липецке. Руководство предприятия подозревалось в афере с налогами при поставке оборудования из «Росагролизинга» на сумму в 5 млн рублей. По данным следователей, в марте 2009 года сын сменил своего отца на должности соучредителя, и именно тогда в компании начались махинации.



В 2009 году между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Центральная Водочная Компания» был заключен договор на кредит в 700 000 000 рублей под 19% годовых. Сделка должна была быть закрыта в 2015 году, но ЦВК кредит так и не вернула.