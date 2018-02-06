Общество

34 минуты назад

Сыну беглого липецкого чиновника списали долги в 755 млн рублей

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#банкротство #Олег Донских
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Сыну беглого липецкого чиновника списали долги в 755 млн рублей

Имущества у банкрота так и не нашли.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества сына беглого чиновника Олега Донских Василия и освобождении молодого человека от обязательств. Найти у должника имущество в счет погашения долга временному управляющему банкрота не удалось, даже несмотря на продление срока процедуры.

Как указано в документах суда, за 30-летним мужчиной числились обязательства перед «Россельхозбанком» - 755 915 885 рублей 92 копейки. Теперь Василию Донских списаны долги, но на него возложен ряд ограничений: в течении пяти лет не брать кредиты без указания своего статуса и снова не становиться банкротом, в течение трех — не занимать руководящие посты.

Напомним, сын Олега Донских подал на банкротство в апреле 2017 года. В пояснении к запросу статуса банкрота Василий Донских указал, что должен 880 494 198 рублей. При этом мужчина, прописанный в элитном доме на Кузнечной, имеет ежемесячный доход всего в 3 208 рублей; нет имущества и работы, зато на иждивении находится сын пяти лет. В итоге Василий Донских признан банкротом. В судебное разбирательство вступило АО "Россельхозбанк". Организация требовала от банкрота 755 915 885 рублей.

В Липецке 29-летний Василий Донских известен благодаря своему отцу — Олегу Донских. Последний был объявлен в розыск главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в 2012 году. Правоохранители уверены, что на тот момент еще руководитель департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства России Олег Донских был причастен к хищениям по делу «Росагролизинга». На момент объявления в розыск в деле фигурировали хищения на 454 млн рублей. До получения поста в Министерстве Олег Донских занимал должность начальника управления сельского хозяйства Липецкой области. Чиновник до сих пор находится в бегах.

Имя Василия Донских получило огласку во время следствия по делу «Росагролизинга». Сын беглого чиновника оказался одним из учредителей Центральной водочной компании в Липецке. Руководство предприятия подозревалось в афере с налогами при поставке оборудования из «Росагролизинга» на сумму в 5 млн рублей. По данным следователей, в марте 2009 года сын сменил своего отца на должности соучредителя, и именно тогда в компании начались махинации.

В 2009 году между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и ООО «Центральная Водочная Компания» был заключен договор на кредит в 700 000 000 рублей под 19% годовых. Сделка должна была быть закрыта в 2015 году, но ЦВК кредит так и не вернула.
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#банкротство #Олег Донских
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Комментарии (12)

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.i.

37 секунд назад
Ох как же раньше Королёв по местному ТВ любил расхваливать Донских старшего, а потом раз...и язык в жопу!
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для интерпола

1 минуту назад
А не пробовали этого сынка пытать,чтоб выдал где отец - Олег Донских скрывается?
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???

4 минуты назад
Охренеть, 800 млн. рублей и банкрот. Как может банк выдать такой кредит, даже если и под предпринимательство??? Русский человек с зарплатой до 20 тысяч рублей (а учителя - вообще 10000 руб. зарплата) и с кредитами или с ипотекой - вообще становится нищим, но оплачивающим кредит или ипотеку, а этот ... 800 лямов - и он блин, банкрот, ну просто бомж какой-то. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ???
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Иван.

4 минуты назад
Интересно. Как при доходе 3208 рублей содержать такие апартаменты , детей и себя любимых. Только коммунальных платежей тысяч 15 нужно.Продать, а его с семьёй в молодоженку. Слабо?!
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гостья

11 минут назад
и неизвестно кто более счастлив, работяга, получающий 30тыс или вот этот...
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Плевать

16 минут назад
Плюну в морду, Я узнал,что у меня,нет в России ни)(уя. Нефти нету,нету газа,нету золота ,алмазов. Нет свободы,правды нет. Под угрозой интернет. Нет дорог и автобанов.инноваций нет и нано. Нет науки,школы нет. Медицине шлю п р ивет. Всё украли у меня, вова и его друзья!!!
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19 минут назад
А почему только один Олег в бегах?
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Плюну в морду

21 минуту назад
Всем кто за путика голосовать будет!
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Боже мой,да всем нас рать

21 минуту назад
Ну а чё коллекторы? Заб здели? Кишечник слабоват ? Ток за 5 косарями ходят пальцы веером,сопли пузырём,все в ботве,зубы в наколках? А тут рылом не вышли?
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гостья

26 минут назад
это же не там вон тети, которые 6000 руб украли, им то вот как раз реальный срок светит...а здесь же это же вона скока...только отпустить с миром в элитный особняк...как же он платит жкх то с таких доходов
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