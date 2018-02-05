В Лебедяни выберут рыцаря года

Местной ребятне предстоит пройти множество разных испытаний, чтобы победить в конкурсе «Рыцарь года»

В Городском центре культуры и досуга Лебедяни 27 февраля пройдет конкурс «Рыцарь года».

Мероприятие будет посвящено Дню защитника отчества. Как сообщила GOROD48 директор центра культуры Светлана Трофимова, к участию в конкурсе «Рыцарь года» приглашаются ребята 6-7 классов всех лебедянских школ.

- Для мальчиков мы приготовили различные испытания. Как спортивные, так творческие и интеллектуальные, - рассказала Светлана Трофимова.

Парни будут стараться блеснуть умом и эрудицией, спортивной подготовкой, танцами. Умением петь и читать стихи.

Каждого претендента на «рыцарство» будет сопровождать группа поддержки. Для групп поддержки также будут организованы различные конкурсы.