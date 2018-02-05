Общество

35 минут назад

В Лебедяни выберут рыцаря года

4 109
#конкурс
В Лебедяни выберут рыцаря года

Местной ребятне предстоит пройти множество разных испытаний, чтобы победить в конкурсе «Рыцарь года»

В Городском центре культуры и досуга Лебедяни 27 февраля пройдет конкурс «Рыцарь года».

Мероприятие будет посвящено Дню защитника отчества. Как сообщила GOROD48 директор центра культуры Светлана Трофимова, к участию в конкурсе «Рыцарь года» приглашаются ребята 6-7 классов всех лебедянских школ.

- Для мальчиков мы приготовили различные испытания. Как спортивные, так творческие и интеллектуальные, - рассказала Светлана Трофимова.

Парни будут стараться блеснуть умом и эрудицией, спортивной подготовкой, танцами. Умением петь и читать стихи.

Каждого претендента на «рыцарство» будет сопровождать группа поддержки. Для групп поддержки также будут организованы различные конкурсы.

 

 

4 109
#конкурс

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Рыцарь в ковычках

11 минут назад
Лебедянь,кто затопил Вас так называемым соком
ответить

медведев

19 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

Лебедянь

28 минут назад
Слава Богу, хоть одна хорошая новость из славного города Лебедянь!
ответить

цирк

29 минут назад
в лебедянь только недавно дали рыцаря, правда схож с толстяком санчо , но все же- чего же вы еще хотите
ответить

Еще в рубрике

За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы
#подделка документов
1
За подделку удостоверения сотрудника полиции липчанин приговорен к 8 месяцам ограничения свободы

19 минут назад

Общество
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?
#ОГУП "ЛОКК" #ООО "ДомКом Инвест" #ЖКХ
1
ОГУП «ЛОКК» переходит под внешнее управление?

24 минуты назад

Общество
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено
#опрос #выпускной
2
Новые или старые «Липецкие зори»: голосование завершено

40 минут назад

Общество
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка
#карантин #ОРВИ #грипп
17
Карантин объявлен в 32-х школах Липецка

сегодня, 11:38

Общество
Продленка организована в липецкой библиотеке
#продленка
3
Продленка организована в липецкой библиотеке

сегодня, 11:36

Общество
В Лебедяни начали готовиться к весне
3
В Лебедяни начали готовиться к весне

сегодня, 11:30

Общество