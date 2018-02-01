В России

31 минуту назад

Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов

139
#ОИ-2018 #Путин #Олимпиада #спорт #политика
Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов

Президент России Владимир Путин попросил прощения у допущенных к Играм-2018 олимпийцев за то, что власть не смогла оградить их от нападок извне. Вместе с тем глава государства пообещал поговорить с международными федерациями и разобраться с ситуацией вокруг российского спорта.

Президент России Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне, - передает ТАСС.

"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [таких нападок] оградить", - заявил он на встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане.

Путин отметил, что все хорошо понимают, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то, - сказал президент. - Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет". "Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", - отметил глава государства.

Путин призвал оставить любые сомнения в том, что Россия всегда будет поддерживать "идеи чистого спорта во всех смыслах", в том числе чистого от допинга и наносных явлений.

По словам президента, в РФ переживают за спортсменов, которые не смогут поехать на Игры. "Мы сделаем все для того, чтобы их поддержать", - заверил он.

Президент призвал олимпийцев "не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время". Он пожелал собравшимся сосредоточиться только на спортивной борьбе и помнить, что за ними следят миллионы болельщиков. "Я искренне желаю вам побед и удачи", - заключил Путин.
139
#ОИ-2018 #Путин #Олимпиада #спорт #политика

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

СК проведёт проверку после видео с человеком, истекающим кровью на полу рязанской больницы
СК проведёт проверку после видео с человеком, истекающим кровью на полу рязанской больницы

вчера, 20:00

В России
Скоростная электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье
Скоростная электричка насмерть сбила подростка в Подмосковье

вчера, 19:52

В России
#санкции
2
Эксперт рассказала о реакции финансовых рынков на «кремлевский доклад»

вчера, 16:41

В России
В школах могут появиться уроки психологии
#образование
2
В школах могут появиться уроки психологии

вчера, 16:18

В России
На юго-западе Москвы рейсовый автобус врезался в фонарный столб
#Москва #автобус #ДТП
На юго-западе Москвы рейсовый автобус врезался в фонарный столб

вчера, 14:36

В России
В Ивановской области педагог избивала учеников указкой
#Иваново #избиение #дети
1
В Ивановской области педагог избивала учеников указкой

вчера, 14:31

В России