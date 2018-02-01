Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов

Президент России Владимир Путин попросил прощения у допущенных к Играм-2018 олимпийцев за то, что власть не смогла оградить их от нападок извне. Вместе с тем глава государства пообещал поговорить с международными федерациями и разобраться с ситуацией вокруг российского спорта.





"Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [таких нападок] оградить", - заявил он на встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане.



Путин отметил, что все хорошо понимают, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то, - сказал президент. - Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет". "Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", - отметил глава государства.



Путин призвал оставить любые сомнения в том, что Россия всегда будет поддерживать "идеи чистого спорта во всех смыслах", в том числе чистого от допинга и наносных явлений.



По словам президента, в РФ переживают за спортсменов, которые не смогут поехать на Игры. "Мы сделаем все для того, чтобы их поддержать", - заверил он.



Президент призвал олимпийцев "не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время". Он пожелал собравшимся сосредоточиться только на спортивной борьбе и помнить, что за ними следят миллионы болельщиков. "Я искренне желаю вам побед и удачи", - заключил Путин.

Президент России Владимир Путин попросил у российских олимпийцев прощения за то, что власти не смогли оградить их от претензий и нападок извне, - передает ТАСС "Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого [таких нападок] оградить", - заявил он на встрече с участниками Олимпиады в Пхёнчхане.Путин отметил, что все хорошо понимают, как тяжело достаются победы в современном спорте высоких достижений. "Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми ему событиями и явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще чем-то, - сказал президент. - Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет". "Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", - отметил глава государства.Путин призвал оставить любые сомнения в том, что Россия всегда будет поддерживать "идеи чистого спорта во всех смыслах", в том числе чистого от допинга и наносных явлений.По словам президента, в РФ переживают за спортсменов, которые не смогут поехать на Игры. "Мы сделаем все для того, чтобы их поддержать", - заверил он.Президент призвал олимпийцев "не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время". Он пожелал собравшимся сосредоточиться только на спортивной борьбе и помнить, что за ними следят миллионы болельщиков. "Я искренне желаю вам побед и удачи", - заключил Путин.