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В сентябре в школах города ждут 5,8 тысячи первоклассников
C 1 февраля 2018 года липецкие школы начинают прием заявлений на обучение в 1 классе в 2018-2019 учебном году, сообщили в департаменте образования Липецка.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием в первый класс начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Информация о количестве мест в первых классах на 2018-2019 учебный год будет размещена на официальных сайтах каждой школы не позднее 1 февраля, о наличии свободных мест – не позднее 1 июля.
Прием в школу осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными Министерством образования и науки РФ, а также городским департаментом образования. Документы размещены на официальном сайте департамента образования администрации Липецка в разделе «Прием в школу».
Как сообщил на оперативном совещании у главы города Сергея Иванова председатель департамента образования Александр Мочалов, по прогнозам ведомства 1 сентября в школы областного центра должны прийти 5,8 тыс. первоклассников – на 250 меньше, чем в 2017 году. Из них примерно 4,5 тысячи детей смогут пройти оформление в учебное учреждение по месту жительства, то есть до 30 июня. Не зарегистрированные на закрепленной за школой территории – немногим больше одной тысячи ребят – будут зачисляться с 1 июля на свободные места.