В сентябре в школах города ждут 5,8 тысячи первоклассников



C 1 февраля 2018 года липецкие школы начинают прием заявлений на обучение в 1 классе в 2018-2019 учебном году, сообщили в департаменте образования Липецка.



Для граждан, зарегистрированных на территории, за которой соответствующим приказом департамента образования закреплено общеобразовательное учреждение, прием заявлений завершится не позднее 30 июня 2018 года.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием в первый класс начнется с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Информация о количестве мест в первых классах на 2018-2019 учебный год будет размещена на официальных сайтах каждой школы не позднее 1 февраля, о наличии свободных мест – не позднее 1 июля.

Прием в школу осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными Министерством образования и науки РФ, а также городским департаментом образования. Документы размещены на официальном сайте департамента образования администрации Липецка в разделе «Прием в школу» .

Как сообщил на оперативном совещании у главы города Сергея Иванова председатель департамента образования Александр Мочалов, по прогнозам ведомства 1 сентября в школы областного центра должны прийти 5,8 тыс. первоклассников – на 250 меньше, чем в 2017 году. Из них примерно 4,5 тысячи детей смогут пройти оформление в учебное учреждение по месту жительства, то есть до 30 июня. Не зарегистрированные на закрепленной за школой территории – немногим больше одной тысячи ребят – будут зачисляться с 1 июля на свободные места.