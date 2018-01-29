В Липецке проходит «Забастовка избирателей»

Акцию сторонников Навального не согласовала мэрия, но молодые люди все равно выходят на площадь Ленина.

Сегодня по всей стране проходит акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Забастовка избирателей», на которых они протестуют против не допуска на выборы своего лидера и призывают к бойкоту мартовских выборов. Во многих городах акция сопровождается арестами оппозиционеров. В Москве задержан сам Алексей Навальный.

В Липецке сторонники Навального несколько раз подавали уведомление в мэрию Липецка об акции, но им раз за разом отказывали. Тогда они решили выйти на площадь Ленина несанкционированно. Но дабы не «подставляться», на акцию оппозиционеры вышли без политических плакатов.

Накануне в социальных сетях руководитель Штаба Навального в Липецке Илья Данилов предложил желающим взять на акцию цветы и дарить их полицейским, что породило неоднозначные ассоциации в соцсетях. Затем Данилов призвал людей прийти на площадь словами организатора киевского майдана Мустафы Найема: «Одевайтесь теплее и берите с собой хорошее настроение и друзей!», что тоже вызвало в соцсетях и мессенджерах неоднозначную реакцию.

Впрочем, подтягивающиеся к площади Ленина молодые люди не похожи на майданных боевиков. Это в основном юноши школьного и студенческого возраста, и несколько возрастных липецких оппозиционеров. В общей сложности – человек 50-60.

Сообщество GOROD48 «ВКонтакте» ведет с площади Ленина и прилегающих к ней территории онлайн-трансляцию. Что происходит там в данный момент – в прямом эфире: