Политика

вчера, 15:02

В Липецке проходит «Забастовка избирателей»

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#Забастовка избирателей #Навальный
В Липецке проходит «Забастовка избирателей»

Акцию сторонников Навального не согласовала мэрия, но молодые люди все равно выходят на площадь Ленина.

Сегодня по всей стране проходит акция сторонников оппозиционера Алексея Навального «Забастовка избирателей», на которых они протестуют против не допуска на выборы своего лидера и призывают к бойкоту мартовских выборов. Во многих городах акция сопровождается арестами оппозиционеров.  В Москве задержан сам Алексей Навальный.

В Липецке сторонники Навального несколько раз подавали уведомление в мэрию Липецка об акции, но им раз за разом отказывали. Тогда они решили выйти на площадь Ленина несанкционированно. Но дабы не «подставляться», на акцию оппозиционеры вышли без политических плакатов.

Накануне в социальных сетях руководитель Штаба Навального в Липецке Илья Данилов предложил желающим взять на акцию цветы и дарить их полицейским, что породило неоднозначные ассоциации в соцсетях. Затем Данилов призвал людей прийти на площадь словами организатора киевского майдана Мустафы Найема: «Одевайтесь теплее и берите с собой хорошее настроение и друзей!», что тоже вызвало в соцсетях и мессенджерах неоднозначную реакцию.

Впрочем, подтягивающиеся к площади Ленина молодые люди не похожи на майданных боевиков. Это в основном юноши школьного и студенческого возраста, и несколько возрастных липецких оппозиционеров. В общей сложности – человек 50-60.

Сообщество GOROD48 «ВКонтакте» ведет с площади Ленина и прилегающих к ней территории онлайн-трансляцию. Что происходит там в данный момент – в прямом эфире: 

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#Забастовка избирателей #Навальный

Комментарии (67)

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ведмедев

36 минут назад
может кто то хочет порулить-ааааааа
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Нам надо понять,

44 минуты назад
признать и согласиться, что наша с вами Россия была, есть и будет военно-бюрократической империей. Это ее удел. Нам ничто не мешает гордиться этим уделом и объяснять его населению. Оно должно понимать, что такой характер государства не обещает особого материального благополучия. Жизнь в России всегда будет беднее, чем на Западе. Почему? Потому что необходимые для такого государства средства на армию, госбезопасность, полицию и бюрократию не падают с неба.
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человек

вчера, 22:16
Президент забронзовел...хочет заместо Ленина стоять на площадях...
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Харчевский

вчера, 22:08
Кирюха, ты глупый ослик
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Любопытный

вчера, 22:04
Дед , высказался, а что нового ты сказал?
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Дед

вчера, 21:37
Алексей Навальный намеревался участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого были проведены 20 собраний инициативных групп по всей стране, после чего документы для регистрации оппозиционера были отправлены в Центризбирком РФ. 25 декабря ЦИК, рассмотрев заявку Навального, отказал ему в регистрации кандидатом на выборах из-за имеющейся у него судимости по делу «Кировлеса». Навальный объявил о «забастовке избирателей», призвав своих сторонников агитировать против участия в голосовании и не признавать его итоги. Кроме того, Навальный анонсировал общероссийскую уличную акцию протеста.
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НЕТ

вчера, 21:24
Люди!!!! Один раз придите и проголосуйте !!!!
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Палитра

вчера, 21:24
Митинги и марши Навального объявляют незаконными, подкатывают к ним «страшную» технику как например в Москве и каждые две минуты трубят собравшимся, что они нарушают закон… Но мало того, что позволяют им собраться, так еще и не разгоняют, пока не закончится задуманная организаторами программа. После чего осторожно «утаскивают» пару «жертв режима».Всё продумано.
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Колхозан

вчера, 21:23
Мне кажется на съёмке промелькнул Девид Копперфильд... Это он все затеял. Людей в иллюзию вогнал...
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Палитра

вчера, 21:17
Расчёт прост.Навальный призывает избирателей бойкотировать выборы, пасссивные и сомневающиеся не пойдут, дебильные отдадут часть голосов за прикормленного жирика, остальная часть с небольшим перевесом от Грудинина достанется Путину.Всё, тайм-аут до 2024 года.Выход. Все на выборы, за достойного кандидата.
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