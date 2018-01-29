В России проходят акции сторонников Алексея Навального‍

В ряде городов России сегодня проходят акции сторонников Алексея Навального в рамках объявленной политиком «забастовки избирателей». Напомним, поводом для ее проведения стал недопуск господина Навального до президентских выборов, которые пройдут 18 марта.





В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов.



В Иркутске на акцию вышли около 400 человек, передает агентство «БайкалПост». Перед началом мероприятия полицейские задержали волонтера, который вез к месту акции баннер.



В Кемерово были задержаны 15 человек, в том числе числе координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова, передает «ОВД-Инфо». Одному из несовершеннолетних при задержании вывихнули палец.



Координатор штаба оппозиционера в Томске Ксения Фадеева также задержана.



Кроме того, как минимум двое задержанных есть в Самаре.



В Челябинске полиция отказалась пускать на место проведения акции подростков младше 18 лет или тех, кто не смог подтвердить свой возраст, сообщают участники митинга в соцсетях.



Ранее в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, спилив дверь болгаркой. Сообщается, что причиной стала «угроза взрыва». Бомба, по информации полиции, находится в телефоне ведущего новостей Дмитрия Низовцева. Его и еще нескольких сотрудников ФБК задержали.



Митинги также пройдут в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями. Сторонники Алексея Навального проводят в разных городах России акции в рамках «забастовки избирателей». Поводом для них стал недопуск Навального до президентских выборов, - передает Росбалт В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов.В Иркутске на акцию вышли около 400 человек, передает агентство «БайкалПост». Перед началом мероприятия полицейские задержали волонтера, который вез к месту акции баннер.В Кемерово были задержаны 15 человек, в том числе числе координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова, передает «ОВД-Инфо». Одному из несовершеннолетних при задержании вывихнули палец.Координатор штаба оппозиционера в Томске Ксения Фадеева также задержана.Кроме того, как минимум двое задержанных есть в Самаре.В Челябинске полиция отказалась пускать на место проведения акции подростков младше 18 лет или тех, кто не смог подтвердить свой возраст, сообщают участники митинга в соцсетях.Ранее в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, спилив дверь болгаркой. Сообщается, что причиной стала «угроза взрыва». Бомба, по информации полиции, находится в телефоне ведущего новостей Дмитрия Низовцева. Его и еще нескольких сотрудников ФБК задержали.Митинги также пройдут в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями.