В России

вчера, 11:59

В России проходят акции сторонников Алексея Навального‍

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#Навальный #акции
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В России проходят акции сторонников Алексея Навального‍

В ряде городов России сегодня проходят акции сторонников Алексея Навального в рамках объявленной политиком «забастовки избирателей». Напомним, поводом для ее проведения стал недопуск господина Навального до президентских выборов, которые пройдут 18 марта.

Сторонники Алексея Навального проводят в разных городах России акции в рамках «забастовки избирателей». Поводом для них стал недопуск Навального до президентских выборов, - передает Росбалт.

В Новосибирске митинг собрал около 700 человек и прошел в сопровождении полиции без инцидентов.

В Иркутске на акцию вышли около 400 человек, передает агентство «БайкалПост». Перед началом мероприятия полицейские задержали волонтера, который вез к месту акции баннер.

В Кемерово были задержаны 15 человек, в том числе числе координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова, передает «ОВД-Инфо». Одному из несовершеннолетних при задержании вывихнули палец.

Координатор штаба оппозиционера в Томске Ксения Фадеева также задержана.

Кроме того, как минимум двое задержанных есть в Самаре.

В Челябинске полиция отказалась пускать на место проведения акции подростков младше 18 лет или тех, кто не смог подтвердить свой возраст, сообщают участники митинга в соцсетях.

Ранее в воскресенье полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, спилив дверь болгаркой. Сообщается, что причиной стала «угроза взрыва». Бомба, по информации полиции, находится в телефоне ведущего новостей Дмитрия Низовцева. Его и еще нескольких сотрудников ФБК задержали.

Митинги также пройдут в Москве и Петербурге, они не согласованы с властями.
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#Навальный #акции
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Комментарии (4)

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вчера, 18:14
То ли еще будет после 18 марта, когда Путин начнет мстить стране за оскорбительно низкую явку! К концу лета принятые пакеты ограничительных законов превысят по стране число принятых пользователями интернет-пакетов, каждый четный час будет комендантским, а иностранными агентами признают даже некоторые породы домашних кошек.
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Ли Куан Ю

вчера, 14:24
Липчанин, безумству храбрых поем мы песню! А ты - глупый пингвин который робко прячет тело жирное в утесах...
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навальнобот

вчера, 14:03
Приходите все к 15:00 на Соборную площадь
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Липчанин

вчера, 12:50
В Липецке согласовали этим безумным шествие?
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