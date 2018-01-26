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сегодня, 16:15

В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии

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#Елец #армия
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии

Будущим защитникам Отечества предстоит пройти 9 видов программы

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации Ельца Владимир Хабибуллин, в Ельце открылись соревнования по военно-прикладному многоборью, посвящённые столетней годовщине образования Красной армии. Они проходят в рамках месячника оборонно-массовой работы.

Будущим защитникам Отечества предстоит пройти 9 видов программы. Соревнования идут в зачёт спартакиады по допризывной подготовке 2018 - 2019 учебного года.

14 команд школьников и студентов соревнуются в  таких дисциплинах, как плавание, снаряжение магазина АК, надевание противогаза, КСУ. 

Фото  vk.com

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#Елец #армия

Комментарии (2)

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ворам не присягал

сегодня, 21:47
я присягал СССР !
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Боцман

сегодня, 19:34
Гойское мясцо. Зеер гут Вольдемар.
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