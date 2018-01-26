Общество
сегодня, 16:15
В Ельце отмечают столетнюю годовщину образования Красной армии
Будущим защитникам Отечества предстоит пройти 9 видов программы
Как сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации Ельца Владимир Хабибуллин, в Ельце открылись соревнования по военно-прикладному многоборью, посвящённые столетней годовщине образования Красной армии. Они проходят в рамках месячника оборонно-массовой работы.
Будущим защитникам Отечества предстоит пройти 9 видов программы. Соревнования идут в зачёт спартакиады по допризывной подготовке 2018 - 2019 учебного года.
14 команд школьников и студентов соревнуются в таких дисциплинах, как плавание, снаряжение магазина АК, надевание противогаза, КСУ.
Фото vk.com
Будущим защитникам Отечества предстоит пройти 9 видов программы. Соревнования идут в зачёт спартакиады по допризывной подготовке 2018 - 2019 учебного года.
14 команд школьников и студентов соревнуются в таких дисциплинах, как плавание, снаряжение магазина АК, надевание противогаза, КСУ.
Фото vk.com
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