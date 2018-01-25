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17 минут назад
Дворкович заявил об исчезновении олигархов в России
В России нет олигархов, есть только социально ответственные бизнесмены, - заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что в России больше нет олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены, - передает ТАСС.
"Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Дворкович также прокомментировал антироссийские санкции. "Это не наше изобретение. Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной", - сказал он.
"Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Дворкович также прокомментировал антироссийские санкции. "Это не наше изобретение. Они делают жизнь сложнее, но не делают ее невозможной", - сказал он.