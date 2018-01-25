В Липецке пройдет митинг в поддержку российских олимпийцев

Также липчане запускают флэшмоб в Интернете.

3 февраля в 11.00 на площади Петра Великого планируется митинг в поддержку российских олимпийцев, подготовленный общественной организацией "Здоровая нация - Да!".



Участники митинга собираются выразить поддержку российским олимпийцам, и выступить против действий Международного олимпийского комитета, отстранившего сборную России от зимней Олимпиады в Южной Корее.



- МОК принял позорное и трусливое решение об отстранении лучших российских спортсменов от Олимпийских игр в Корее в 2018 году, - сообщил GOROD48 организатор митинга Алексей Степанов. - Мы приняли решение поддержать свою команду, свою страну и заявить свою позицию. Также мы запускаем флешмоб в Интернете: нужно загрузить фото или видео с обращением в поддержку нашей спортивной команды с хештегом #МыОднаКоманда





