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В Липецке пройдет митинг в поддержку российских олимпийцев

39 324
#митинг #олимпиада #Пхенчхан #
В Липецке пройдет митинг в поддержку российских олимпийцев

Также липчане запускают флэшмоб в Интернете.

3 февраля в 11.00 на площади Петра Великого планируется митинг в поддержку российских олимпийцев, подготовленный общественной организацией "Здоровая нация - Да!".

Участники митинга собираются выразить поддержку российским олимпийцам, и выступить против действий Международного олимпийского комитета, отстранившего сборную России от  зимней Олимпиады в Южной Корее. 

- МОК принял позорное и трусливое решение об отстранении лучших российских спортсменов от Олимпийских игр в Корее в 2018 году, - сообщил GOROD48 организатор митинга Алексей Степанов. - Мы приняли решение поддержать свою команду, свою страну и заявить свою позицию. Также мы запускаем флешмоб в Интернете: нужно загрузить фото или видео с обращением в поддержку нашей спортивной команды с хештегом #МыОднаКоманда


39 324
#митинг #олимпиада #Пхенчхан #

Комментарии (39)

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Антисоветчик

1 минуту назад
28, абсолютно правильно. Надо развивать юнношеский спорт, а когда взрослые "дяди" за бюджетное бабло пинают уи, это не спорт, это бизнес. А раз бизнес, то пусть и сами на этом зарабатывают. Ищут спонсоров, заключают контракты. Обычному лавочнику не доплачивают из бюджета за то что он бльше всех продал сигарет, то почему професиональному спортсмену надо доплачивать?
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28

2 минуты назад
Дольщик, Захаров тот еще кидала. Кончит ведь как Пахом.
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Дольщик

3 минуты назад
работяга, Спасибо.
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28

3 минуты назад
гостья, от того что запретили курить в общественных местах некурящим стало лучше. Здесь на нас надавила ВОЗ, во ВСЕХ странах мира нельзя курить где захочется. Ну разве в Центральной Африке, можно, там не знаю как с этим.
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Дольщик

4 минуты назад
Липчанка, Мы квартиры покупали у депутатов-единороссов(захаров.орлов.бойцов.клевцов.тонких) они нас и кинули.И вы считаете это нормально?Кому тогда верить?У нас что по закону можно просто так на деньги кидать?Я думаю если где нибудь встречу захарова и еб@ну ему молотком по голове меня посадят,хотя за что?он же меня кинул на деньги,все по честному.
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Аленушка

5 минут назад
Физкультурник, зачем что- то строить, на наших дорогах любой желающий может и поплавать и покататься и дать фору всем гимнастам, и заметьте бесплатно.
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28

6 минут назад
Нагнули страну, которая из профессилнального спорта устроила "национальную идею". И ПРАВИЛЬНО НАГНУЛИ. Наша власть - позорная и беспомощная, и федеральная, и тем более местная лизоблюдская, Липецкая. Национальная идея должна быть - благосостояние граждан! Если уж касаться спорта - то здоровье, доступность занятий спортом для детей и взрослых. Как в Липецке с этим, а? А так, что хуже не придумаешь. А профи все допингисты - просто западные спортсмены справочки предоставляют и допинг кушают новейший, из фармлабораторий, который еще не в один перечень не включен, а наши дебилушки гробятся тем, что им достали отечественные откатчики-распильшики. Ну а кто девушку ужинает, тот и сами знаете. Профспорт не имеет ничего общего со здоровьем.
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гостья

7 минут назад
Физкультурник, а зачем? этим же надо заниматься и деньги нужны...проще что-то запретить...борятся как: "запретить курить" "запретить продавать алкоголь"...а на самом деле, если бы дети и родители были заняты чем-то интересным, а не только масличными гуляньями, то и сами не курили, не пили
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8 минут назад
Больше не чем заняться?
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работяга

10 минут назад
зачем их поддерживать, лучше дольщиков поддержать и мы не одна команда со спортсменами, у них миллионы, а у нас зарплата в 20 тыс. руб.
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