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652
38 минут назад
7

Бегавшую в Липецке голышом по улице женщину госпитализировали

Обстоятельства, приведшие к неадекватному поведению женщины проверяет полиция

В социальных сетях и мессенджерах распространено видео, на котором женщина ходила по проезжей части, затем разделось донага прямо посреди дороги, у разделительного барьера, и продолжила «перформанс» уже полностью обнаженной, приставая к водителям на заправке, на дороге. Ей даже удалось забраться в кабину «ГАЗели».

- 28 марта по полицию по телефону поступило сообщение очевидцев события. Звонившие пояснили, что у торгового центра по улице Катукова женщина нарушает общественный порядок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Нарушительнице потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована. В отделе полиции №7 УМВД России по Липецку организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

неадекватное поведение
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Комментарии (7)

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Сначала новые
У
12 минут назад
бабки деменция ,мой сосед - пенсионер тоже голым ходил по улице ,обьяснял ,что шел на работу !
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Таня
6 минут назад
Не бабка,а бабуся.
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Дед Митяй
12 минут назад
Смешного мало.Деменция и шизофрения-страшные заболевания! Родственникам только посочувствовать можно!
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Вован
14 минут назад
Биполярное аффективное расстройство, маниакальная фаза. Ей теперь долго лежать.
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Дед
22 минуты назад
И вот пришла весна ,а с ней и обострение, мой ревматизм меня тоже замучил.
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fed
5 минут назад
на видео, она на подземной парковке Ривьеры чем-то закидывается из пакетика. Шизофреники не раздеваются. Это типичное поведение солевых.
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65+
23 минуты назад
Весенние обострение идёт по всей стране!
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