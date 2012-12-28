Бегавшую в Липецке голышом по улице женщину госпитализировали

Обстоятельства, приведшие к неадекватному поведению женщины проверяет полиция

В социальных сетях и мессенджерах распространено видео, на котором женщина ходила по проезжей части, затем разделось донага прямо посреди дороги, у разделительного барьера, и продолжила «перформанс» уже полностью обнаженной, приставая к водителям на заправке, на дороге. Ей даже удалось забраться в кабину «ГАЗели».- 28 марта по полицию по телефону поступило сообщение очевидцев события. Звонившие пояснили, что у торгового центра по улице Катукова женщина нарушает общественный порядок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Нарушительнице потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована. В отделе полиции №7 УМВД России по Липецку организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.