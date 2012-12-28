Происшествия
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38 минут назад
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Бегавшую в Липецке голышом по улице женщину госпитализировали
Обстоятельства, приведшие к неадекватному поведению женщины проверяет полиция
- 28 марта по полицию по телефону поступило сообщение очевидцев события. Звонившие пояснили, что у торгового центра по улице Катукова женщина нарушает общественный порядок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Нарушительнице потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована. В отделе полиции №7 УМВД России по Липецку организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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