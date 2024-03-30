Происшествия
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25 минут назад
Двое несовершеннолетних пострадали в столкновении «ВАЗов»
Авария произошла на трассе «Хлевное - Тербуны»
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, «двенадцатая» двигалась в сторону Хлевного, а «Приора» выезжала на трассу со второстепенной дороги, с правой стороны. 41-летний водитель «Приоры» не уступил дорогу, произошло столкновение.
В ДТП пострадали водитель «Приоры», его 17-летняя пассажирка и 17-летний пассажир «двенадцатой»
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