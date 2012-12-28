Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
360
сегодня, 11:17
1
Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг
Женщина никаких услуг не заказывала, но на ее странице оказались указаны ее персональные данные, чем и воспользовались мошенники, оказав на нее психологическое давление
- Нелицеприятную рекламу девушка скрыла, однако аферисты посчитали правильным позвонить ей ночью и сообщить об оставленной заявке на оказание услуги, указанной в рекламном тексте. Незнакомец запросил полную оплату, однако она отказалась перечислять деньги настойчивому мужчине, так как ничего не оформляла. Когда уговоры не сработали, мошенники решили прибегнуть к угрозам. Злоумышленники точно указали адрес её проживания и другую конфиденциальную информацию, что, конечно, напугало девушку, и она поспешила сразу урегулировать проблему. На указанные реквизиты потерпевшая перевела 27 800 рублей и в этот же день обратилась в полицию. Вся информация, которую мошенники использовали в корыстных целях, находилась на личной странице девушки в социальной сети, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции напоминают об интернет-гигиене: «Просим граждан бережно относиться к своим персональным данным и не публиковать их в открытом доступе, чтобы не давать шанса злоумышленникам шантажировать своих жертв!»
0
0
0
0
2
Комментарии (1)