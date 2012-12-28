Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг

Женщина никаких услуг не заказывала, но на ее странице оказались указаны ее персональные данные, чем и воспользовались мошенники, оказав на нее психологическое давление



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 25-летняя жительница Добринского района изучала новости в Интернете, когда на экране появилась вкладка, предлагающая оказание интимных услуг.- Нелицеприятную рекламу девушка скрыла, однако аферисты посчитали правильным позвонить ей ночью и сообщить об оставленной заявке на оказание услуги, указанной в рекламном тексте. Незнакомец запросил полную оплату, однако она отказалась перечислять деньги настойчивому мужчине, так как ничего не оформляла. Когда уговоры не сработали, мошенники решили прибегнуть к угрозам. Злоумышленники точно указали адрес её проживания и другую конфиденциальную информацию, что, конечно, напугало девушку, и она поспешила сразу урегулировать проблему. На указанные реквизиты потерпевшая перевела 27 800 рублей и в этот же день обратилась в полицию. Вся информация, которую мошенники использовали в корыстных целях, находилась на личной странице девушки в социальной сети, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В полиции напоминают об интернет-гигиене: «Просим граждан бережно относиться к своим персональным данным и не публиковать их в открытом доступе, чтобы не давать шанса злоумышленникам шантажировать своих жертв!»