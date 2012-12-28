Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
НЛМК проводит акцию по сбору старой электротехники для переработки
НЛМК Live
Липчанин дал ремня восьмилетнему сыну и получил 240 часов обязательных работ
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Перегородившую проезд скорой женщину-водителя оштрафовали на 2000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жесткая авария, очередной провал и где будут служить призывники
Общество
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
Общество
Липчане жалуются на замор рыбы на пруду 3-го участка ЛТЗ
Общество
Для решения проблем ЖКХ в Липецке создают «Клуб городского жителя»
Общество
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Происшествия
В липецких парках завтра заработают аттракционы
Культура
Читать все
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
А знаете ли вы
В Липецкую область планировали завезти крупную партию наркотиков
Происшествия
Более, чем на двух десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Нетрезвый водитель пытался дать взятку полицейскому
Происшествия
Водопровод на улице Барашева отремонтировали
Общество
Липецкая вечЁрка: жесткая авария, очередной провал и где будут служить призывники
Общество
Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг
Происшествия
Обмотанный синей изолентой пакет с наркотиками обнаружен у прохожего
Происшествия
Выходные в Липецке: краеведческая суббота, театральный малышник, финал конкурса вокалистов
Общество
Читать все
Происшествия
360
сегодня, 11:17
1

Жительницу Добринского района мошенники шантажировали заказом секс-услуг

Женщина никаких услуг не заказывала, но на ее странице оказались указаны ее персональные данные, чем и воспользовались мошенники, оказав на нее психологическое давление

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 25-летняя жительница Добринского района изучала новости в Интернете, когда на экране появилась вкладка, предлагающая оказание интимных услуг.

- Нелицеприятную рекламу девушка скрыла, однако аферисты посчитали правильным позвонить ей ночью и сообщить об оставленной заявке на оказание услуги, указанной в рекламном тексте. Незнакомец запросил полную оплату, однако она отказалась перечислять деньги настойчивому мужчине, так как ничего не оформляла. Когда уговоры не сработали, мошенники решили прибегнуть к угрозам. Злоумышленники точно указали адрес её проживания и другую конфиденциальную информацию, что, конечно, напугало девушку, и она поспешила сразу урегулировать проблему. На указанные реквизиты потерпевшая перевела 27 800 рублей и в этот же день обратилась в полицию. Вся информация, которую мошенники использовали в корыстных целях, находилась на личной странице девушки в социальной сети, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции напоминают об интернет-гигиене: «Просим граждан бережно относиться к своим персональным данным и не публиковать их в открытом доступе, чтобы не давать шанса злоумышленникам шантажировать своих жертв!»
интернет-мошенничество
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лев
2 минуты назад
Дыма без огня не бывает
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Общество
Более, чем на двух десятках улиц и в трех садоводчествах отключат электричество
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru