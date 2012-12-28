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сегодня, 09:54
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Нетрезвый водитель пытался дать взятку полицейскому

Владелец остановленной машины предлагал сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей

В отдел полиции Ельца доставили нетрезвого водителя, который отказался от прохождения медосвидетельствования, для составления протокола. За езду в пьяном состоянии ему грозил штраф до 30 тысяч и до двух лет лишения прав управлять автомобилем.

- С целью избежать ответственности подозреваемый передал сотруднику полиции взятку в сумме 50 тысяч рублей, положив деньги на стол в служебном кабинете. От незаконного вознаграждения представитель власти отказался, сообщив о коррупционном преступлении в следственные органы. Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (4)

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Иван
15 минут назад
Мало того, что под камерами. Взяткодатель может быть с отдела собственной безопасности.
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Что есть то есть
39 минут назад
Лафа у них закончилась,боятся брать,сейчас все под камерами!
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Ссёлки
15 минут назад
Мы Вам верим.
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Жижа
55 минут назад
А если самогоном и квашенной капустой? Тоже откажется?
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