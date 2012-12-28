Нетрезвый водитель пытался дать взятку полицейскому

Владелец остановленной машины предлагал сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей

В отдел полиции Ельца доставили нетрезвого водителя, который отказался от прохождения медосвидетельствования, для составления протокола. За езду в пьяном состоянии ему грозил штраф до 30 тысяч и до двух лет лишения прав управлять автомобилем.- С целью избежать ответственности подозреваемый передал сотруднику полиции взятку в сумме 50 тысяч рублей, положив деньги на стол в служебном кабинете. От незаконного вознаграждения представитель власти отказался, сообщив о коррупционном преступлении в следственные органы. Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.