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сегодня, 09:54
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Нетрезвый водитель пытался дать взятку полицейскому
Владелец остановленной машины предлагал сотруднику правоохранительных органов 50 тысяч рублей
- С целью избежать ответственности подозреваемый передал сотруднику полиции взятку в сумме 50 тысяч рублей, положив деньги на стол в служебном кабинете. От незаконного вознаграждения представитель власти отказался, сообщив о коррупционном преступлении в следственные органы. Следователем регионального СК России проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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