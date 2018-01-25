Общество
сегодня, 09:56
Юбилею Владимира Высоцкого в Липецке посвятят поэтический вечер
Сегодня ему могло бы исполниться 80 лет.
Православный молодежный культурный центр «Экклезиаст» в честь 80-летия Владимира Высоцкого проведет в Липецке поэтический вечер. Мероприятие стартует в клубе сегодня, 25 января, в 18 часов. В программе события: размышления о жизни и творчестве Владимира Высоцкого, чтение его стихов и прослушивание песен.
Владимир Высоцкий - советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений; лауреат Государственной премии СССР. Родился 25 января 1938 года в Москве. Знаменит как театральный актер. Исполнил роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».
Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.
Фото: https://www.panteleymonovka.com
Владимир Высоцкий - советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений; лауреат Государственной премии СССР. Родился 25 января 1938 года в Москве. Знаменит как театральный актер. Исполнил роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».
Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.
Фото: https://www.panteleymonovka.com
Дёмин Алексей Афанасьевич