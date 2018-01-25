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Юбилею Владимира Высоцкого в Липецке посвятят поэтический вечер

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#Высоцкий #юбилей #поэзия
Юбилею Владимира Высоцкого в Липецке посвятят поэтический вечер

Сегодня ему могло бы исполниться 80 лет.

Православный молодежный культурный центр «Экклезиаст» в честь 80-летия Владимира Высоцкого проведет в Липецке поэтический вечер. Мероприятие стартует в клубе сегодня, 25 января, в 18 часов. В программе события: размышления о жизни и творчестве Владимира Высоцкого, чтение его стихов и прослушивание песен.

Владимир Высоцкий - советский поэт, актёр и автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений; лауреат Государственной премии СССР. Родился 25 января 1938 года в Москве. Знаменит как театральный актер. Исполнил роли Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.


Фото: https://www.panteleymonovka.com

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#Высоцкий #юбилей #поэзия

Комментарии (1)

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Дёмин Алексей Афанасьевич

55 минут назад
Два деятеля искусства связаны с периодом развала страны, СССР: Алла Пугачева и Владимир Высоцкий. Это свидетели развала и деятели декаданса. Чтобы потом как бы грустить, какую страну мы потеряли. С величайшим артистическим мастерством одна поставила свой талант на воспевание жизни одним моментом, другой с тщательностью хирурга (общества) воспевал, какой он человек, когда вокруг одни букашки. Эпиграмму на Высоцкого во время установки памятника на Страстном бульваре в Москве написал поэт Дмитрий Афанасьевич Дёмин: «Свечу, но не грею, Подайте еврею». (Дм. Дёмин. Искорки из-под копыт истории. Стихи. – М., 2008).
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