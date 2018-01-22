Весной ученикам 4, 5, 6 и 11 классов предстоят Всероссийские проверочные работы

Но оценки не повлияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, Всероссийские проверочные работы будут проведены весной для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ. Региональным оператором Всероссийских проверочных работ в Липецкой области является Центр мониторинга и оценки качества образования. Как рассказал GOROD48 директор этого центра Сергей Жданов, по опыту предыдущих лет Всероссийский проверочные работы в 6 и 11 классах также проводят практически все школы, но, как правило, они проходят выборочно - в некоторых классах, или для отдельных учеников.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Первыми предстоит написать Всероссийские проверочные по шести учебным предметам выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ. 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта – по истории, 3 апреля – по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля – по химии, 10 апреля – по физике, 12 апреля – по биологии.

ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут также для учащихся 6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории.

ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали около 17 миллионов проверочных работ.

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Рекомендуемое время их проведения – второй-третий урок в школьном расписании; продолжительность – от одного до двух уроков. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.

По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории школьника. Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс.

С образцами и описаниями ВПР 2018 года для 11 классов можно ознакомиться на сайте ФИПИ, для остальных классов – на портале ВПР.