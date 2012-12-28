Общество
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сегодня, 15:18
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Опасную лестницу некому ремонтировать
Дом на улице Амурской остался без управляющей компании. В нем разрушилась лестница, забивается канализация и течет крыша.
Мы съездили и посмотрели. Лестница, ведущая во второй подъезд двухэтажного дома, находится в аварийном состоянии. А на двери соседнего подъезда сохранилось прошлогоднее объявление, вполне объясняющее ужасное состояние дома.
Городской департамент ЖКХ уведомил жильцов, что у ООО «УК « Олимп Сервис» закончился срок действия лицензии и Госжилинспекиця исключила компанию из реестра лицензий Липецкой области. Вместе с домом № 2 по улице Амурской без управляющей компании остались дома на Амурской, 2, Совхозной, 11а, Ковалева, 107а, 109а, Гусева, 47, 30 лет Октября, 1, 15, 19, 21, М. Светлова, 19, 21а, Вавилова, 117 и Луначарского, 4.
Согласно ч.3 ст. 200 Жилищного кодекса РФ управляющая компания даже после аннулирования лицензии обязана исполнять обязанности по управлению домом. В свою очередь департамент ЖКХ пока рассчитывает плату за содержание жилья дома (прим. GOROD48 в 2024 году жильцы платили 21 рубль 83 копейки за квадратный метр), чтобы объявить конкурс по выбору новой УК. Собственники дома могут выбрать и непосредственный способ управления. Активный житель дома, которому соседи делегируют полномочия, заключит договоры на аварийно-диспетчерское обслуживание здания, и со всеми ресурсоснабжающими компаниями.
В доме несколько квартир пустуют, несколько сдают. Активных граждан тут нет. Жильцы надеются, что их переселят. В 2017 году дом признан аварийным, тогда же и его обитателям перестали начислять плату за капитальный ремонт. За содержание жилья липчане перестали платить в начале 2025 года.
— У меня и у соседки туалет засорился. Звонила в управляющую компанию, не дозвонилась. Пришлось частника нанять, заплатила 7 000 рублей. У соседей крыша протекла — за ремонт отдали 45 000 рублей. В соседнем подъезде крыша так и течет. Никто ее не ремонтирует. Нет денег, — рассказала о своих бедах одна из жительниц дома Галина Николаевна. — Я говорила соседям из второго подъезда, скиньтесь на лестницу, почините. Не хотят. Если бы в нашем подъезде лестница развалилась, мы бы скинулись. В соседнем доме тоже лестница разваливается.
В пресс-службе мэрии GOROD48 уточнили, если «УК «Олимп сервис» самоустранилась от выполнения обязанностей, жильцы дома могут письменно обратиться в ГЖИ Липецкой области.
Департамент ЖКХ регулярно проводит открытые конкурсы по отбору УК для управления домом № 4 по улице Амурской. Однако из-за отсутствия участников, эти конкурсы признаны несостоявшимися.
Очередной конкурс департамент собирается объявить до 1 мая, увеличив на 10% плату за содержание жилья. Если и он не состоится, департамент может назначить для дома временную УК сроком на год.
«Также отметим, бремя содержания общего имущества в доме лежит на собственниках помещений. Если собственникам помещений прекращено начисление платы за содержание и ремонт общего имущества, то вопрос ремонта лестницы необходимо рассмотреть на общем собрании с привлечением средств собственников помещений в МКД», — добавили в пресс-службе мэрии.
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