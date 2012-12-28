Опасную лестницу некому ремонтировать

Дом на улице Амурской остался без управляющей компании. В нем разрушилась лестница, забивается канализация и течет крыша.

«Улица Амурская, дом 4, посмотрите, как живут люди», — написала GOROD48 липчанка Юлия Боровских.Мы съездили и посмотрели. Лестница, ведущая во второй подъезд двухэтажного дома, находится в аварийном состоянии. А на двери соседнего подъезда сохранилось прошлогоднее объявление, вполне объясняющее ужасное состояние дома.Городской департамент ЖКХ уведомил жильцов, что у ООО «УК « Олимп Сервис» закончился срок действия лицензии и Госжилинспекиця исключила компанию из реестра лицензий Липецкой области. Вместе с домом № 2 по улице Амурской без управляющей компании остались дома на Амурской, 2, Совхозной, 11а, Ковалева, 107а, 109а, Гусева, 47, 30 лет Октября, 1, 15, 19, 21, М. Светлова, 19, 21а, Вавилова, 117 и Луначарского, 4.Согласно ч.3 ст. 200 Жилищного кодекса РФ управляющая компания даже после аннулирования лицензии обязана исполнять обязанности по управлению домом. В свою очередь департамент ЖКХ пока рассчитывает плату за содержание жилья дома (в 2024 году жильцы платили 21 рубль 83 копейки за квадратный метр), чтобы объявить конкурс по выбору новой УК. Собственники дома могут выбрать и непосредственный способ управления. Активный житель дома, которому соседи делегируют полномочия, заключит договоры на аварийно-диспетчерское обслуживание здания, и со всеми ресурсоснабжающими компаниями.В доме несколько квартир пустуют, несколько сдают. Активных граждан тут нет. Жильцы надеются, что их переселят. В 2017 году дом признан аварийным, тогда же и его обитателям перестали начислять плату за капитальный ремонт. За содержание жилья липчане перестали платить в начале 2025 года.— У меня и у соседки туалет засорился. Звонила в управляющую компанию, не дозвонилась. Пришлось частника нанять, заплатила 7 000 рублей. У соседей крыша протекла — за ремонт отдали 45 000 рублей. В соседнем подъезде крыша так и течет. Никто ее не ремонтирует. Нет денег, — рассказала о своих бедах одна из жительниц дома Галина Николаевна. — Я говорила соседям из второго подъезда, скиньтесь на лестницу, почините. Не хотят. Если бы в нашем подъезде лестница развалилась, мы бы скинулись. В соседнем доме тоже лестница разваливается.В пресс-службе мэрии GOROD48 уточнили, если «УК «Олимп сервис» самоустранилась от выполнения обязанностей, жильцы дома могут письменно обратиться в ГЖИ Липецкой области.Департамент ЖКХ регулярно проводит открытые конкурсы по отбору УК для управления домом № 4 по улице Амурской. Однако из-за отсутствия участников, эти конкурсы признаны несостоявшимися.Очередной конкурс департамент собирается объявить до 1 мая, увеличив на 10% плату за содержание жилья. Если и он не состоится, департамент может назначить для дома временную УК сроком на год.«Также отметим, бремя содержания общего имущества в доме лежит на собственниках помещений. Если собственникам помещений прекращено начисление платы за содержание и ремонт общего имущества, то вопрос ремонта лестницы необходимо рассмотреть на общем собрании с привлечением средств собственников помещений в МКД», — добавили в пресс-службе мэрии.