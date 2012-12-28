Фонд «Милосердие» — лидер по открытости и качеству отчетности

Благотворительный фонд «Милосердие» получил наивысшую оценку на открытом конкурсе «Точка отсчета», где оценивали лучшие годовые отчеты российских НКО. Независимое жюри из представителей компаний, общественников, органов власти и СМИ включило его в «золотую» группу победителей.



Конкурс ежегодно проходит при поддержке Минэкономразвития РФ и Фонда президентских грантов, продвигая культуру прозрачности некоммерческих организаций. На нем оценивают лучшие практики использования инструментов отчетности при построении эффективных коммуникаций с заинтересованными сторонами.В очередном конкурсном отборе рассматривали 364 годовых отчета за 2023 год от некоммерческих организаций из 46 регионов России. При их оценке жюри обращало внимание на соответствие базовому стандарту открытости НКО: полноте информации об организации, ее руководстве и команде, проектах, ключевых финансовых результатах и контактах.«Приятно, что наш подход в продвижении открытости уже в шестой раз отмечают на таком высоком уровне, — прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Мы стараемся наглядно представить полную информацию, которая помогает объективно оценить все аспекты деятельности фонда. Это делает наш Годовой отчет максимально полезным информационным ресурсом для наших партнеров, благодарителей и благополучателей».Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, который раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. В прошлом году отчет фонда получил наивысшую оценку еще на одном престижном конкурсе. Независимое жюри международного рейтингового агентства RAEX присвоило нефинансовой отчетности максимальную категорию —«Пять звезд».