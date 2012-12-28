️50-летний липчанин повторно сел за руль пьяным: теперь у него могут конфисковать машину
Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ранения ребенка макетом ножа
Общество
55
сегодня, 10:52
Фонд «Милосердие» — лидер по открытости и качеству отчетности
Благотворительный фонд «Милосердие» получил наивысшую оценку на открытом конкурсе «Точка отсчета», где оценивали лучшие годовые отчеты российских НКО. Независимое жюри из представителей компаний, общественников, органов власти и СМИ включило его в «золотую» группу победителей.
В очередном конкурсном отборе рассматривали 364 годовых отчета за 2023 год от некоммерческих организаций из 46 регионов России. При их оценке жюри обращало внимание на соответствие базовому стандарту открытости НКО: полноте информации об организации, ее руководстве и команде, проектах, ключевых финансовых результатах и контактах.
«Приятно, что наш подход в продвижении открытости уже в шестой раз отмечают на таком высоком уровне, — прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. — Мы стараемся наглядно представить полную информацию, которая помогает объективно оценить все аспекты деятельности фонда. Это делает наш Годовой отчет максимально полезным информационным ресурсом для наших партнеров, благодарителей и благополучателей».
Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, который раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. В прошлом году отчет фонда получил наивысшую оценку еще на одном престижном конкурсе. Независимое жюри международного рейтингового агентства RAEX присвоило нефинансовой отчетности максимальную категорию —«Пять звезд».
2
0
0
1
1