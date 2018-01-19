Общество

сегодня, 15:55

Чтобы не платить алименты, липчанин три года жил на съемных квартирах и у друзей

8 1404
#Приставы #УФССП
Чтобы не платить алименты, липчанин три года жил на съемных квартирах и у друзей

Но приставы его все равно нашли.

В отношении жителя Липецка возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Мужчина задолжал 330 тысяч рублей.

Как сообщили в УССП по Липецкой области, установить местонахождение должника и возбудить уголовное дело оказалось непросто. Три года он скрывался от приставов. Мужчина не появлялся по месту регистрации, снимал другое жилье, жил у знакомых – приставы объясняют это желанием избежать ответственности по статье 157 УК РФ.

Однако его местонахождение все же было установлено в результате оперативных мероприятий, и в итоге мужчину подвергли принудительному приводу к судебному приставу.

В ведомстве уточнили, что с начала года сотрудники управления ФССП России по Липецкой области разыскали уже 16 злостных должников.

8 1404
#Приставы #УФССП

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

сегодня, 19:16
Мне должен 600 и что ,и не скрывается и пох. ..ему и кто мне их отдаст .простить и забыть ?
ответить

вася пупкин

сегодня, 18:24
Три года назад название статьи было другое.А сейчас 157 название другое.И как его будут привлекать?Закон обратной силы не имеет)
ответить

Алкаш

сегодня, 17:54
ответ приставам, Ребёнок тут не причём. Лучше объясни матери ребёнка, что она не купит новую дорогую косметику и не пойдёт пропивать алименты в дорогой кабак. И вообще не сможет содержать своего нового сожителя.
ответить

ждите

сегодня, 17:03
отожратая стоит сука худеть надо
ответить

ответ приставам

сегодня, 16:59
Что делать, что делать!! Объясни своему ребенку,что он сегодня не идет в столовую обедать в школе( детском саду) не пойдет на секцию и т.п.
ответить

Приставам

сегодня, 16:47
У меня тоже алименты . задолжал за один месяц я рад заплатить да зарплату два месяца не получаю . что мне делать?
ответить

Борис

сегодня, 16:45
Ого обложили данью, не надо сношаться с кем попало и не надо алименты платить. Коли нет головы - плати.
ответить

Ого обложили данью

сегодня, 16:15
За три года 330 штук. По 9166 руб/месяц. У многих такая зарплата. Понятно, что от таких алиментов люди будут скрываться
ответить

Еще в рубрике

Без вмешательства силовиков в Тербунах отказывались платить людям зарплату
2
Без вмешательства силовиков в Тербунах отказывались платить людям зарплату

сегодня, 19:46

Общество
В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки
#Алкоголь #ссуррогат #подделка
9
В прошлом году в Липецке обнаружили почти тысячу бутылок поддельной водки

сегодня, 17:34

Общество
У уличных торговцев за год изъяли 10 тонн товара
#Уличная торговля #проверки
39
У уличных торговцев за год изъяли 10 тонн товара

сегодня, 17:33

Общество
В липецких школах усиливают меры безопасности
#образование
17
В липецких школах усиливают меры безопасности

сегодня, 16:45

Общество
Грязинцы возмущаются небывалыми счетами за отопление
#ЖКХ #отопление
54
Грязинцы возмущаются небывалыми счетами за отопление

сегодня, 16:38

Общество
Пополнение карт «Липецк Транспорт» прекращается с 22 января
#транспорт
5
Пополнение карт «Липецк Транспорт» прекращается с 22 января

сегодня, 16:30

Общество