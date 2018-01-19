сегодня, 15:55
Чтобы не платить алименты, липчанин три года жил на съемных квартирах и у друзей
Но приставы его все равно нашли.
В отношении жителя Липецка возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Мужчина задолжал 330 тысяч рублей.
Как сообщили в УССП по Липецкой области, установить местонахождение должника и возбудить уголовное дело оказалось непросто. Три года он скрывался от приставов. Мужчина не появлялся по месту регистрации, снимал другое жилье, жил у знакомых – приставы объясняют это желанием избежать ответственности по статье 157 УК РФ.
Однако его местонахождение все же было установлено в результате оперативных мероприятий, и в итоге мужчину подвергли принудительному приводу к судебному приставу.
В ведомстве уточнили, что с начала года сотрудники управления ФССП России по Липецкой области разыскали уже 16 злостных должников.
Гость
вася пупкин
Алкаш
ждите
ответ приставам
Приставам
Борис
Ого обложили данью