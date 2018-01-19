сегодня, 08:09
В Бурятии школьник ворвался в школу с топором
По предварительным данным, у девятиклассника был топор, которым он причинил телесные повреждения учителю и ученикам, и нож – им он пытался порезать себя.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".
"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.
Инцидент произошел утром в микрорайоне "Сосновый бор". По предварительным данным, ученик девятого класса школы №5 с топором напал на учеников седьмого класса, а затем облил кабинет воспламеняющейся жидкостью и устроил пожар. Пострадали три школьника и учитель.
Позже МЧС позже подтвердило информацию о возгорании, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Ведомство уточнило, что пострадавших от огня и дыма нет. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. Пожар потушили.
В свою очередь, источник, близкий к правительству региона, сообщил, что на школу напали три человека, двум из которых удалось скрыться.
В республиканской прокуратуре рассказали, что подросток пытался ранить себя ножом. Также отмечается, что в больницах находятся шестеро пострадавших, среди них сам нападавший, - передает РИА-Новости.