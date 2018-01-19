В Бурятии школьник ворвался в школу с топором

По предварительным данным, у девятиклассника был топор, которым он причинил телесные повреждения учителю и ученикам, и нож – им он пытался порезать себя.





Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".



"Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.



Инцидент произошел утром в микрорайоне "Сосновый бор". По предварительным данным, ученик девятого класса школы №5 с топором напал на учеников седьмого класса, а затем облил кабинет воспламеняющейся жидкостью и устроил пожар. Пострадали три школьника и учитель.



Позже МЧС позже подтвердило информацию о возгорании, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Ведомство уточнило, что пострадавших от огня и дыма нет. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. Пожар потушили.



В свою очередь, источник, близкий к правительству региона, сообщил, что на школу напали три человека, двум из которых удалось скрыться.



В республиканской прокуратуре рассказали, что подросток пытался ранить себя ножом. Также отмечается, что в больницах находятся шестеро пострадавших, среди них сам нападавший, - передает





В Улан-Удэ задержали ученика школы, подозреваемого в нападении с топором на школьников, - сообщает региональное управление СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних"."Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — говорится в сообщении. Следователи также дадут правовую оценку действиям работников учебного заведения.Инцидент произошел утром в микрорайоне "Сосновый бор". По предварительным данным, ученик девятого класса школы №5 с топором напал на учеников седьмого класса, а затем облил кабинет воспламеняющейся жидкостью и устроил пожар. Пострадали три школьника и учитель.Позже МЧС позже подтвердило информацию о возгорании, площадь которого составила около 15 квадратных метров. Ведомство уточнило, что пострадавших от огня и дыма нет. Из здания школы эвакуировали более 500 человек. Пожар потушили.В свою очередь, источник, близкий к правительству региона, сообщил, что на школу напали три человека, двум из которых удалось скрыться.В республиканской прокуратуре рассказали, что подросток пытался ранить себя ножом. Также отмечается, что в больницах находятся шестеро пострадавших, среди них сам нападавший, - передает РИА-Новости