Памятник Екатерине Великой в Липецке предлагают разместить на улице Зегеля

Градостроительный совет Липецка осудил сегодня несколько архитектурных проектов, которые реализуют в ближайшие годы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, совет одобрил проект здания мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, с автозаправочной станцией и магазином по улице 50 лет НЛМК. Предполагается, что комплекс будет построен рядом с существующим торговым центром «Метро» и впишется в стилистику сложившейся в этом районе города застройки. Заказчиком выступает коммерческая структура. Проектом предусмотрены парковочные пространства, благоустройство и озеленение прилегающей к объекту территории.

Также члены градостроительного совета вновь говорили о памятнике Екатерине Великой, который предполагается установить в Липецке. Именно указом императрицы в 1779 году рабочей слободе Липские Заводы присвоили статус уездного города. Событие достойно увековечения, посчитали скульпторы и представили несколько проектов: Екатерину верхом на коне, сидящей на стуле и бюст императрицы. На состоявшемся в декабре заседании градсовета предпочтение было отдано работе народного художника РФ Юрия Гришко, изобразившего императрицу в момент подписания указа. Проект Игоря Сулина с конным памятником также сочли интересным, но посчитали, что для него в городе пока нет подходящей площадки.

Для установки скульптуры предложены де площадки: у исторического здания бывшего реального училища на улице Зегеля, а также на Петровском спуске у подземного перехода со стороны Нижнего парка. Вариант с улицей Зегеля понравился большинству участников градсовета.

Тема не закрыта. Она будет вынесена на заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов, а затем на рассмотрение депутатов горсовета.







