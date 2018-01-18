Общество

сегодня, 18:54

Памятник Екатерине Великой в Липецке предлагают разместить на улице Зегеля

24 573
#архитектура #благоустройство
Памятник Екатерине Великой в Липецке предлагают разместить на улице Зегеля

Градостроительный совет Липецка осудил сегодня несколько архитектурных проектов, которые реализуют в ближайшие годы.


Как сообщает пресс-служба администрации города, совет одобрил проект здания мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, с автозаправочной станцией и магазином по улице 50 лет НЛМК.  Предполагается, что комплекс будет построен рядом с существующим торговым центром «Метро» и впишется в стилистику сложившейся в этом районе города застройки. Заказчиком выступает коммерческая структура. Проектом предусмотрены парковочные пространства, благоустройство и озеленение прилегающей к объекту территории.

Также члены градостроительного совета вновь говорили о памятнике Екатерине Великой, который предполагается установить в Липецке.  Именно указом императрицы в 1779 году рабочей слободе Липские Заводы присвоили статус уездного города. Событие достойно увековечения, посчитали скульпторы и представили несколько проектов: Екатерину верхом на коне, сидящей на стуле и бюст императрицы. На состоявшемся в декабре заседании градсовета предпочтение было отдано работе народного художника РФ Юрия Гришко, изобразившего императрицу в момент подписания указа. Проект Игоря Сулина с конным памятником также сочли интересным, но посчитали, что для него в городе пока нет подходящей площадки.

Для установки скульптуры предложены де площадки: у исторического здания бывшего реального училища на улице Зегеля, а также на Петровском спуске у подземного перехода со стороны Нижнего парка. Вариант с улицей Зегеля понравился большинству участников градсовета.   

Тема не закрыта. Она будет вынесена на заседание комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов, а затем на рассмотрение депутатов горсовета.



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#архитектура #благоустройство

Комментарии (24)

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Кузнец

5 минут назад
Писец....опять какой нибудь "ШЕДЕВР" слепят типа памятника Плеханову..хотя наш бедный вонючий город с развалившимися дорогами и гранитным бордюром наверное лучшего наверное лучшего и не увидит...
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ДБ!

8 минут назад
школы и больницы надо открывать, дармоеды!
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Леди и джентельмены !

12 минут назад
Екатери́на II Алексе́евна Вели́кая (урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская Екатерина II окончательно закрепостила крестьян, она предпочла угодить дворянству, не желая рисковать троном из-за его возмущения. Она запретила учить мужиков грамоте. До Екатерины нельзя было продать крестьян отдельно от земли, также была запрещена продажа членов одной семьи в розницу. Екатерина сама продавала крестьян и разрешила продавать их как угодно. Крестьянин стал называться в эпоху Екатерины рабом. Дворяне имели право продавать крестьян в рекруты и ссылать их в Сибирь без суда. "Конечно, раб не персона, - говорила Екатерина, - но всё-таки его надо и скотом признавать, а со скотами надо обращаться человеколюбиво ...
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Неавтофанат

16 минут назад
Куда делся бассейн с бульвара 50 лет НЛМК, ась?
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Karllll

24 минуты назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Вопросик

39 минут назад
Иван., В Липецке появятся общественные туалеты! Напомню, что я неоднократно выступал с требованием выделить средства из бюджета на их строительство - http: * .tv/news/90249.html 1 общественный туалет в районе территории Липецкого городища (2018 год) 1 общественный туалет в районе Комсомольского пруда (2018 год) 3 общественных туалета на территории Нижнего парка (2019 год) 2 общественных туалета в районе пл.Соборная (2020 - 2022 годы)
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член градостроительного совета

40 минут назад
Стою на асфальте я в лыжи обутый - или лыжи не едут, или я утыркнутый!
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Алекс

57 минут назад
Во дворе у петровича
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Меняем пластинку

57 минут назад
Тема фонтанов и бордюров надоела, теперь будем тему памятников мусолить.
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Иван.

сегодня, 20:48
Лучше-бы парочку общественных туалетов в городе соорудили.
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