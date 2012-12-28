Прорвало канализацию: чтобы не воняло, в многоэтажке держат подъезд открытым

Подвал не осушают уже полторы недели. Жильцы дома грешат на управляющую компанию.

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Жильцы дома № 3а по улице Пришвина пожаловались на затопленный фекалиями подвал.— Я открыла двери, чтобы вонь, не так чувствовалась, — говорит старшая по дому Наталья, — Полторы недели как прорвало канализацию.Наталья рассказала, что подобная проблема была год назад. Тогда подвал осушили, но следы содержимого канализации остались.Дом обслуживает УК «Жилфондпроект». По словам Натальи, компания получила его в управлением по конкурсу, который проводила мэрия. Предыдущая управляшка от обслуживания дома отказалась, так как многие не платили за содержание жилья.— Та компания была хорошая, всегда откликались на заявки, не то, что эта. Будем рады, если дадите огласку! —сказала Наталья.УК «Жилфондпроект» найти оказалось нелегко. Телефон, указанный на официальном сайте компании, молчал. По адресу, указанному на том же сайте, располагается общежитие НЛМК.В УК позже пояснили, что это «дополнительный офис», головной располагается на улице Металлистов, 4г.— На улице Пришвина засорилась уличная канализация. Сегодня «РВК» откачал воду с улицы. Теперь наша работа начинается. Очищение подвала — это работа не пяти минут, — пояснили в УК.