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сегодня, 16:50
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Прорвало канализацию: чтобы не воняло, в многоэтажке держат подъезд открытым

Подвал не осушают уже полторы недели. Жильцы дома грешат на управляющую компанию.

Жильцы дома № 3а по улице Пришвина пожаловались на затопленный фекалиями подвал.

— Я открыла двери, чтобы вонь, не так чувствовалась, — говорит старшая по дому Наталья, — Полторы недели как прорвало канализацию.

Наталья рассказала, что подобная проблема была год назад. Тогда подвал осушили, но следы содержимого канализации остались.

Дом обслуживает УК «Жилфондпроект». По словам Натальи, компания получила его в управлением по конкурсу, который проводила мэрия. Предыдущая управляшка от обслуживания дома отказалась, так как многие не платили за содержание жилья.

— Та компания была хорошая, всегда откликались на заявки, не то, что эта. Будем рады, если дадите огласку! —сказала Наталья.

УК «Жилфондпроект» найти оказалось нелегко. Телефон, указанный на официальном сайте компании, молчал. По адресу, указанному на том же сайте, располагается общежитие НЛМК.



В УК позже пояснили, что это «дополнительный офис», головной располагается на улице Металлистов, 4г.

— На улице Пришвина засорилась уличная канализация. Сегодня «РВК» откачал воду с улицы. Теперь наша работа начинается. Очищение подвала — это работа не пяти минут, — пояснили в УК.



канализация. засор
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Комментарии (9)

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Сначала новые
хорошая
16 минут назад
К осени само высохнет
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Вася
29 минут назад
это родина, сынок!
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Партработник
32 минуты назад
Такие укашки это укашки однодневки. Они ничего не делают их в мэрии насильно заставляют брать гнилые и никому не нужные дома на содержание.
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Марина
сегодня, 18:13
Это вечная больная тема - работа управляшек. Но в этом году они ещё хуже стали работать! Видно, что называется, невооружённым взглядом.. Перестали даже подметать в подъездах, не говоря уж про мытьё полов. Лампочки элементарно не меняют.. Только платежки разносят по почтовым ящикам и деньги собирают - вот вся их "работа".
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люди
сегодня, 18:03
от телевизора и безмозгов реальную жизнь не ощущают.
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Да
сегодня, 17:50
там заплыв можно делать
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Собственник
сегодня, 17:50
"Та компания была хорошая, всегда откликались на заявки, не то, что эта..." Что в голове у тех, кто так мыслит? Хорошая компания та, которая выполняет свою работу без всяких заявок.
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патриот
сегодня, 17:30
И дым Отечества нам сладок и приятен !
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Поговорка
сегодня, 17:07
Где воняет,там и пахнет.
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