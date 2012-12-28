В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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сегодня, 17:10
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В Грязях 44-летняя женщина продала чужие контейнеры
В суде её простили.
Обвиняемой грозило до пяти лет колонии, но в суде стороны помирились при участии профессионального медиатора. Женщины нашли взаимовыгодное решение: обвиняемая полностью признала вину, возместила ущерб и извинилась, а потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. На этом и закончилось разбирательство.
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