В Грязях 44-летняя женщина продала чужие контейнеры

В суде её простили.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело обвиняемой в краже 44-летней женщины (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, предприимчивая женщина похитила два металлических контейнера и продала их под видом собственника. При этом хозяйке контейнеров был причинен ущерб на 97 126 рублей.Обвиняемой грозило до пяти лет колонии, но в суде стороны помирились при участии профессионального медиатора. Женщины нашли взаимовыгодное решение: обвиняемая полностью признала вину, возместила ущерб и извинилась, а потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. На этом и закончилось разбирательство.