В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
245
сегодня, 17:21
1
Ельчанин отсудил за упавшее на машину дерево больше 240 000 рублей
Машина получила значительные механические повреждения.
За права ветерана военной службы вступилась прокуратура.
«Летом прошлого года на принадлежащий мужчине припаркованный во дворе дома автомобиль упал большой сук дерева, причинив машине значительные механические повреждения», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
3
0
0
1
0
Комментарии (1)