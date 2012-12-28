Ельчанин отсудил за упавшее на машину дерево больше 240 000 рублей

Машина получила значительные механические повреждения.

В Ельце суд встал на сторону автомобилиста в споре с мэрией о взыскании ущерба за падение части дерева на машину и присудил мужчине больше 240 000 рублей, в том числе 235 000 рублей составила стоимость восстановительного ремонта машины.За права ветерана военной службы вступилась прокуратура.«Летом прошлого года на принадлежащий мужчине припаркованный во дворе дома автомобиль упал большой сук дерева, причинив машине значительные механические повреждения», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.