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Три девочки в Орле избили ровесницу и заставили извиняться на коленях
Избиение девочки произошло в центре для трудных подростков
Прокуратура и Следственный комитет по Орловской области начали проверку по факту избиения 12-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, - сообщает Вечерний Орел.
Так, 16 января в СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как три 15- летних девушки избивают 12-летнюю девочку в стенах социально-реабилитационного центра Орла. Они поставили её на колени и заставили ее извиниться. При этом ее жестоко избивали. По имеющейся информации, воспитанницы центра таким образом «отомстили» девочке, якобы рассказавшей воспитателям об их обнаженной фотосессии.
Сам инцидент произошел 9 января. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий. Также следователи дадут объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница.
Так, 16 января в СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как три 15- летних девушки избивают 12-летнюю девочку в стенах социально-реабилитационного центра Орла. Они поставили её на колени и заставили ее извиниться. При этом ее жестоко избивали. По имеющейся информации, воспитанницы центра таким образом «отомстили» девочке, якобы рассказавшей воспитателям об их обнаженной фотосессии.
Сам инцидент произошел 9 января. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий. Также следователи дадут объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница.