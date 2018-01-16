Какие улицы отремонтируют в Липецке в 2018 году - список

Проблемные зоны выбирали общественники.

В Липецкой агломерации утверждён перечень объектов ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, сейчас идёт согласование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Перечень объектов ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год был представлен на общественных обсуждениях для выявления мнений, замечаний и недостатков представителями общественности.



По итогам общественных обсуждений в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году было решено отремонтировать автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения: автодорогу Восточный обход промышленной зоны, км 0+000 – км 14+700. (участки в Липецке, Липецком и Грязинском районах); автодорогу Липецк – Борисовка – примыкание к автодороге Доброе-Мичуринск (участок Ссёлки – поворот на село Плеханово) км 0+000 – км 6+430; автодорогу Красная Дубрава – Прибытково, км 0+000 – км 4+200 в Грязинском районе; автодорогу Телелюй – примыкание к автодороге Красная Дубрава – Прибытково, км 0+000 – км 5+400, в Грязинском районе.



Автомобильные дороги местного значения в Грязях: улицу Набережная (от улицы 30 лет Победы до улицы Воровского); улицу Воровского.



Автомобильные дороги местного значения в Ельце: улицу Орджоникидзе от улицы Пожарной до площади. Вермишева; улицу Мира от ул. Коммунаров до д. 179; улицу Октябрьская от К. Маркса до д. 199; улицу Советская; улицу Линейная; улицу Путейская; улицу Комсомольская от ул. 9 Декабря до ул. Пушкарской; улицу Ленина от ул. 9 Декабря до ул. Песковатской; улицу Рязано-Уральская; участок дороги от ул. Задонской до ул. Булгакова; улицу 2 Речная; улицу Профинтерна; улицу Пирогова.



Автомобильные дороги местного значения в Липецке:

улицу Московская (от кольцевого движения на пересечении улицы Московская и улицы имени Маршала М. Е. Катукова до улицы Ангарская);

улицу имени Ю. А. Гагарина (от улицы имени К. Э. Циолковского до улицы имени В. И. Ленина, включая площадь Авиаторов);

улицу имени В. И. Ленина (от улицы имени Ю. А. Гагарина до улицы имени А. В. Зегеля);

участок автомобильной дороги от кольцевого движения проспекта Победы – улицы имени Маршала М. Е. Катукова до кольцевого движения улицы Металлургов – улицы Краснозаводская (подходы к 2-му мостовому переходу);

улицу Ферросплавная (от пересечения с переулком имени А. А. Бестужева до кольцевого движения улицы Алмазная – улицы Ферросплавная);

проспект Мира (от пересечения улицы имени Марии Расковой и переулка имени А. А. Бестужева до площади Мира, включая площадь Мира);

улицу имени маршала М. И. Неделина (от кольцевого движения улицы имени П. А. Папина до района ОТТ «Петровский рынок»);

улицу Первомайская (от площади Победы до улицы имени Карла Маркса);

улицу имени Н. Э. Баумана (от автодороги 1Р 119 «Орел – Тамбов» до автодороги Липецк – Доброе – Чаплыгин); улицу Опытная (от улицы шоссе Лебедянское до улицы Агрономическая);

участок автомобильной дороги от Усманской трассы до улицы имени Ф. А. Полетаева (Заречье);

улицу имени А. Г. Железнякова (от проезда Боевой до улицы Полевая);

проезд Боевой (от улицы Опытная до пересечения с улицей имени А. Г. Железнякова);

улицу имени А. П. Гайдара (от железнодорожного переезда до ООТ «Сады Студеновского рудоуправления»); участок автомобильной дороги от улицы имени П. С. Ковалева до пересечения с площадь Заводская);

участок автомобильной дороги от улицы шоссе Лебедянское до улицы имени Маршала П. С. Рыбалко (10 Шахта).



Дополнительно в Липецке будут реализованы мероприятия по организации безопасности дорожного движения на улицах Московская, Ангарская, Генерала Водопьянова, Папина, Адмирала Макарова, Ушинского, а также на площадях Революции, Мира и Петра Великого.



Всего в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется выполнить работы на сумму 1469,1 млн рублей: 730 миллионов поступят из федерального бюджета, 726,1 миллиона выделит региональный бюджет, 13 миллионов добавят местные бюджеты.



За выделенные средства планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части на 36,3 км автомобильных дорог регионального значения стоимостью 214,9 млн рублей. 1254,2 млн рублей потратят на ремонт дорожного покрытия на 90,3 км улично-дорожной сети. Липецк, как крупнейший объект агломерации, получит 1040 млн рублей, 155,7 млн будет направлено в Елец, а в Грязях отремонтируют дорог на 58,5 млн рублей. На двух участках автодорог федерального значения будут завершены работы по двухгодичным контрактам, заключённым в 2017 году.



Также планируется проведение мероприятий по ликвидации 20 мест концентрации ДТП в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» и шести мест за счёт иных средств.