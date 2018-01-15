Общество

сегодня, 16:23

После каникул заболеваемость ОРВИ выросла в 2 раза

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#ОРВИ #грипп
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После каникул заболеваемость ОРВИ выросла в 2 раза

За неделю заболели 5252 человека.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за вторую неделю 2018 года в области зарегистрировано 5252 случая ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 77,3% всех случаев за неделю. Показатели заболеваемости среди населения в целом ниже пороговых уровней на 8,2%, в том числе среди детей старше 7 лет и взрослых на 14,5–34,6%. Уровень госпитализации составил 3,1%, что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года.

Напомним, за первую неделю года заболевших было в два раза меньше - 2514 человек.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 74,5% (3935 случаев). Показатели заболеваемости не превышают расчетного эпидемического порога. 78,8% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

За прошедшую неделю в области было выявлено 124 случая пневмоний, что на 13,4% ниже среднемноголетнего показателя. 54% всех случаев пневмоний зарегистрировано среди взрослого населения, 55,6% всех заболевших – жители Липецка.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на первой неделе 2018 г. вирусов гриппа не обнаружено, удельный вес выявленных негриппозных респираторных вирусов составил 53% (РС-вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и др.).

По данным мониторинга за посещаемость образовательных организаций в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на 15 января приостановлены занятия в одном классе одной школы Липецка.
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#ОРВИ #грипп
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Комментарии (5)

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главный вакциновпендюриватель

сегодня, 19:03
больше вакцин всех завакцинировать нихто балеть не будя
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Неавтофанат

сегодня, 18:12
Вы видное пневмококков? А они в вас почти с рождения. Переохлаждение, физическая перегрузка и болезнь развивается стремительно! Достаточно пробежаться на морозе до автобусной остановки и назавтра резко прыгает температура! Кашля, соплей нет и вы ходите на работу, глотаете таблетки.
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Липчанин

сегодня, 17:31
Медицина победила грипп, правда на бумаге... Школы накрыла волна ОРВИ. Ослось дело за малым, выдумать укол от этого недуга... Хотя зачем аптеки банкротить.
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Она и не снижалась никогда!

сегодня, 16:51
Просто в поликлиники народ перестаёт ходить, кроме как за справкой!
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паша

сегодня, 16:49
пока все сидели дома инфекции не распространялись. особенно школы и дет сады должны жесткие требования к гигиене практиковать. ну а взрослым надо чаще руки мыть - тогда эпидемий не должно быть
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