Происшествия

сегодня, 15:27

Застреливший 28-летнего липчанина мужчина задержан

21 3994
#убийство
4
Застреливший 28-летнего липчанина мужчина задержан

Следователи раскрыли убийство, совершенное 5 января.

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти липчанина, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, задержано лицо причастное к его убийству. В совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105УК РФ, подозревается 38-летний безработный местный житель.

По данным следствия, вечером 5 января 2018 года в приемное отделение городской больницы скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с огнестрельным ранением груди. Несмотря на оказание медицинской помощи, 28-летний потерпевший скончался.

К выяснению всех обстоятельств, при которых липчанин получил смертельное ранение, подключились следователи и криминалисты регионального СКР. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, и в ходе следствия установлена личность стрелявшего, а также свидетели и очевидцы. Подозреваемый в связи с тем, что от следствия скрылся, был объявлен в розыск. Спустя неделю он был задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий.

По версии следствия, в день убийства подозреваемый и потерпевший, находились в гостях у общего знакомого, проживавшего на улице Опытной . В ходе застолья между гостями произошел конфликт. Выясняя отношения, подозреваемый на глазах участников застолья выстрелил в своего оппонента. Потерпевшего доставили в больницу очевидцы конфликта.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе вину в совершении преступления он признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Следствию предстоит её проверить, а также установить объективную истину. Для этого проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая, которая поможет по пули установить тип оружия, из которого был произведен выстрел. Известно, что подозреваемый использовал его незаконно.

Расследование уголовного дела продолжается. По его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

21 3994
#убийство
4

Комментарии (21)

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С каких пор

8 минут назад
Вонючий травмат стал огнестрельным оружием?
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А где же

10 минут назад
В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий , доблестными оперативниками при поддержке росгвардии ..... Как же так ???
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Да уж

13 минут назад
Подключились следователи и криминалисты. В каком месте подключились? Подключальщики фиговы!
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999

28 минут назад
Мне нравится как написали. Следователи раскрыли... Тут и нечего было раскрывать, т.к. все произошло при свидетелях в квартире.
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Боцман

34 минуты назад
Под червонец ввалят. Мокрое, плюс волына.
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Я

37 минут назад
А где фото Ворошиловского стрелка? Страна должна знать своих д@лбаеб@в!
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Сесуриту

сегодня, 19:31
Пацаны короче без базара, вообще ни о чем не говорим, водку не пьем и больше трех не собираемся. Волки позорные пацанов стремают, сидим на попе ровно в трико, семки грызем и за жизнь кашляем по фене.
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Жир жирика

сегодня, 19:28
* , айфончик в пролете, он уже никому не интересен, скоро его на берег спишут....
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Хуюрити

сегодня, 19:27
Сесуриту, Никому не говори, что ты хочешь голосовать за Айфончика а то в глаз вилкой с разбега.
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BLOOD_JO

сегодня, 19:16
@, Хочешь купить?
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