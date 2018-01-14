В Липецке сборщиков подписей за Ксению Собчак заподозрили в подделке автографов

Липчанин не подписывался за теледиву, однако его подпись и паспортные данные оказались в подписных листах

Липчанин, попросивший не обнародовать его личных данных, обратился в официальный паблик GOROD48, и прислал скрины переписки с представителем Собчак из Московской области, который вышел на него, чтобы удостоверится, оставлял ли тот свою подпись в поддержку выдвижении Ксении Анатольевны в президенты РФ.

Подписи за политиков на выдвижение в президенты оставляются с паспортными данными. Паспортные данные Евгения были в подписном листе, а вот подпись стояла не его. Он никогда не был в штабе Ксении Собчак в Липецке и ничего не подписывал. Но липчанина больше возмутил сам факт доступности персональных данных.

Вот как прокомментировал ситуацию GOROD48 руководитель штаба Ксении Собчак в Липецке Олег Хомутинников:

«Мне сложно комментировать скриншоты чей-то переписки, которая анонимно (администрация паблика по просьбе автора не опубликовала его фамилию и имя, прим. ред.) появляется в сети, но насколько я понял, речь идет о возможной «рисовке» подписей.

К сожалению, наши штабы сталкиваются с этим по всей стране. Иногда люди приносят рисованные подписи пачками. Именно поэтому у нас создана серьезная команда контроля собранных подписей. Все сборщики подписывают договор и оформляются нотариально. Кроме того, всех желающих заработать на сборе подписей мы предупреждаем об уголовной ответственности за подделку подписей в подписных листах.

Даже такие вроде бы серьезные меры не всегда останавливают людей от желания по-быстрому заработать. Подписи мы окончательно принимаем только после того, как в Москве они проходят графологическую проверку. В регионе мы самостоятельно проверяем подписные листы на действительность паспортов и возможные ошибки в заполнении».

Напомним, в данный момент сборы подписей в поддержку выдвиженцев и кандидатов в президенты собирают сторонники Владимира Путина, Григория Явлинского и Ксении Собчак.

Фото: versiya.info