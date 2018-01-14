Политика

сегодня, 11:59

В Липецке сборщиков подписей за Ксению Собчак заподозрили в подделке автографов

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#сбор подписей #кандидаты #выборы #
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В Липецке сборщиков подписей за Ксению Собчак заподозрили в подделке автографов

Липчанин не подписывался за теледиву, однако его подпись и паспортные данные оказались в подписных листах

Липчанин, попросивший не обнародовать его личных данных, обратился в официальный паблик GOROD48, и прислал скрины переписки с представителем Собчак из Московской области, который вышел на него, чтобы удостоверится, оставлял ли тот свою подпись в поддержку выдвижении Ксении Анатольевны  в президенты РФ.

Подписи за политиков на выдвижение в президенты оставляются с паспортными данными. Паспортные данные Евгения были в подписном листе, а вот подпись стояла не его. Он никогда не был в штабе Ксении Собчак в Липецке и ничего не подписывал. Но липчанина больше возмутил сам факт доступности персональных данных.

Вот как прокомментировал ситуацию GOROD48 руководитель штаба Ксении Собчак в Липецке Олег Хомутинников:

«Мне сложно комментировать скриншоты чей-то переписки, которая анонимно (администрация паблика по просьбе автора не опубликовала его фамилию и имя, прим. ред.) появляется в сети, но насколько я понял, речь идет о возможной «рисовке» подписей.

К сожалению, наши штабы сталкиваются с этим по всей стране. Иногда люди приносят рисованные подписи пачками. Именно поэтому у нас создана серьезная команда контроля собранных подписей. Все сборщики подписывают договор и оформляются нотариально. Кроме того, всех желающих заработать на сборе подписей мы предупреждаем об уголовной ответственности за подделку подписей в подписных листах.

Даже такие вроде бы серьезные меры не всегда останавливают людей от желания по-быстрому заработать. Подписи мы окончательно принимаем только после того, как в Москве они проходят графологическую проверку. В регионе мы самостоятельно проверяем подписные листы на действительность паспортов и возможные ошибки в заполнении».

Напомним, в данный момент сборы подписей в поддержку выдвиженцев и кандидатов в президенты собирают сторонники Владимира Путина, Григория Явлинского и Ксении Собчак.

Фото: versiya.info

57 2294
#сбор подписей #кандидаты #выборы #
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Комментарии (57)

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Подробности

2 минуты назад
Главный редактор "Московского Комсомольца" Павел Гусев, издание которого изрядно отметилось на ниве рекламы интимых услуг, а один раз даже разместило у себя адрес сайта для педофилов. (Подробности - в материале "Павел Гусев против Андрея Исаева: битва железных шлюх" http://www.apn-spb.ru/publications/article12730.htm). Тут духовная близость налицо. И Путин, и Гусев в юности рвались в КПСС, потом стали либералами, теперь патриотичнее некуда, а завтра могут обернуться хоть сионистами, хоть исламистами... В политическом смысле, сходство с отрекламированными в "МК" дамами налицо.
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Туда тебе и дорога

4 минуты назад
Доверенным лицом Путина опять стал рекламщик проституток Павел Гусев
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108

7 минут назад
ТВК. , Ахаха собачак Надежда молодежи, ппц...!!!
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Сам ты быдляк

9 минут назад
101, Штаб Путин отказался открывать официальные страницы в соцсетях из-за боязни получить массу негативных комментариев от пользователей
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101

14 минут назад
Борис, в отличии от тебя,да!!
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Борис

36 минут назад
101, Детка, ты школу-то окончил?
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Борис

39 минут назад
А что, "Спасителю" России Павлу слабо было выдвинуться самовыдвиженцем? Или от народа только ВВП? Крупный бизнесмен -коммунист....оригинально....если не сказать -Лживо!
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101

52 минуты назад
Да хоть усритесь быдляки липецкие...всё равно победит Путин!!!Ураааааааааааааааааа........
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Всевышний

59 минут назад
Дети мои! В марте на самой многострадальной земле состоятся выборы. Боже упаси отдавать свой голос за Собчак или Путина они прислужники тёмных сил. Я послал вам честного и справедливого человека - Павла! Только он принесёт всем вам свет и смысл жизни! Верьте в свои силы, верьте в свой голос!
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Борис

сегодня, 19:32
!!!... Пятая колонна в нашей стране уже больше ста лет как захватила власть и мало того, -устраивает цирк в виде данного кандидата, но и открыто в очередной раз угрожает народу...
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