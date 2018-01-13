Не стало Галины Строковой - бывшего председателя департамента градостроительства Липецка

Вечером 12 января 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни на 56-м году жизни скончалась Галина Строкова, до недавнего времени возглавлявшая департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

Не стало талантливого человека, крепкого профессионала, досконально знавшего и любившего дело, которому было отдано больше тридцати лет жизни.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Галина Васильевна Строкова родилась 27 октября 1962 года в Кустанайской области (Казахстан). В 1986 году окончила Воронежский сельскохозяйственный университет по специальности «Землеустройство», в том же году молодым специалистом пришла в управление по делам строительства и архитектуры Липецкого горисполкома. На протяжении трех десятилетий профессиональная деятельность Галины Строковой связана со строительной отраслью Липецка. Работая в органах исполнительной власти города, она прошла путь от рядового сотрудника до заместителя, а затем и председателя департамента градостроительства и архитектуры, возглавляя его с июня 2016-го по декабрь 2017 года. При непосредственном участии Галины Васильевны разрабатывались действующий Генеральный план Липецка, инженерная инфраструктура развивающихся районов областного центра, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения города, проекты обустройства общественных пространств и реновации жилых кварталов, был принят целый ряд важнейших градостроительных документов.

За большой вклад в развитие отрасли и города Липецка Галина Строкова награждена Почетной грамотой министерства регионального развития РФ, знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», знаком «Почетный строитель России» Министерства регионального развития РФ.

Администрация города Липецка, Липецкий городской Совет депутатов скорбят о безвременной кончине Галины Строковой и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Прощание с Галиной Васильевной Строковой состоится в понедельник, 15 января, в 11.00 в Христорождественском соборе.