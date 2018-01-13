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Не стало Галины Строковой - бывшего председателя департамента градостроительства Липецка

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Не стало Галины Строковой - бывшего председателя департамента градостроительства Липецка

Вечером 12 января 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни на 56-м году жизни скончалась Галина Строкова, до недавнего времени возглавлявшая департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

Не стало талантливого человека, крепкого профессионала, досконально знавшего и любившего дело, которому было отдано больше тридцати лет жизни.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Галина Васильевна Строкова родилась 27 октября 1962 года в Кустанайской области (Казахстан). В 1986 году окончила Воронежский сельскохозяйственный университет по специальности «Землеустройство»,  в том же году молодым специалистом пришла в управление по делам строительства и архитектуры Липецкого горисполкома. На протяжении трех десятилетий профессиональная деятельность Галины Строковой связана со строительной отраслью Липецка. Работая в органах исполнительной власти города, она прошла путь от рядового сотрудника до заместителя, а затем и председателя департамента градостроительства и архитектуры, возглавляя его с июня 2016-го по декабрь 2017 года. При непосредственном участии Галины Васильевны разрабатывались действующий Генеральный план Липецка,  инженерная инфраструктура развивающихся районов областного центра, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения города, проекты обустройства общественных пространств и реновации жилых кварталов, был принят целый ряд важнейших градостроительных документов.

За большой вклад в развитие отрасли и города Липецка Галина Строкова награждена Почетной грамотой министерства регионального развития РФ, знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», знаком «Почетный строитель России» Министерства регионального развития РФ.

Администрация города Липецка, Липецкий городской Совет депутатов скорбят о безвременной кончине Галины Строковой и выражают искренние соболезнования ее родным и близким. 

Прощание с Галиной Васильевной Строковой состоится в понедельник, 15 января, в 11.00 в Христорождественском соборе.  

 

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Комментарии (77)

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Светлана

1 минуту назад
Если бы холопы тербунские не начали тут ор про "суперпрофессионалку, великого ума и совести женщину, которую липчане обязаны оплакивать", а уместно промолчали, то и масса горожан не высказала бы свою правду о конкретной чиновнице и мэрии вцелом. Пропагандисты, уймитесь - не злите народ, который и так на пределе...
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Дадон

3 минуты назад
Развели Баклановщину!!!
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Елена К

11 минут назад
Никого святого нет! В мэрии!
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Елизавета

12 минут назад
Ничего святого нет! * * !
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Как ты надоел.

14 минут назад
Palmir, ты уже все сайты засрал своей рекламой , на работу устройся рекламщик хренов.
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житель

14 минут назад
гость, Могла бы,уволиться по собственному,если была порядочная,работяги как то живут без чиновничьей зарплаты.
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Елизавета

15 минут назад
Вы холопы лисинские! Закройте комменты! Побойтесь Бога! Ваш князь тоже болен раком-и не сегодня завтра помрет! А ведь он помрет! И тоже будут комментировать такие же холопы как вы- * - одним словом. Человек умер достойный! А Вы тут устроили балаган * .
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гость

20 минут назад
Все то , в чем обвиняют её комментаторы,на самом деле не её заслуга, это "фокусы" Губанова и Фонтаныча ,которые вовремя смылись.А,"делишки" их теперь прикроет новоявленный голова градостроительства и архитектуры. А,Галина "царство ей небесное" просто "стрелочник" и жертва обстоятельств .Липчане мрут,как мухи от этой заразы. Которую круглосуточно производит НЛМК. Эта зараза никого не щадит: ни младого,ни старого,ни богатого,ни бедного,ни праведника,ни грешника. Люди, не надо приписывать ей чужие грехи, ведь понятно,что любой правдолюб ,один никогда не пойдет против системы, она любого раздавит, тем более красивую ,хрупкую женщину. К тому же "безгрешных" на этой Земле,просто не существует,как априори. Пусть земля ей будет пухом !
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коба

22 минуты назад
СМЕРШ, нет,он писька!
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СМЕРШ

24 минуты назад
ФСБ,Уважаемый писатель может Вы писака ?
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