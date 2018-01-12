сегодня, 15:25
Штаб Путина собрал необходимое число подписей
Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина собрал более 408 тысяч подписей, необходимых для его регистрации, при необходимых 300 тысячах.
"На данный момент собрано 408 тысяч подписей, при том, что по закону необходимо 300 тысяч", - сказал Кондрашов.
Однако, по его словам, "работа по сбору подписей пока не останавливается". "Необходимо иметь определенный задел", - пояснил пресс-секретарь. Он также не уточнил, когда сбор подписей будет остановлен.
Действующий президент РФ Владимир Путин баллотируется на выборах главы государства в порядке самовыдвижения. По закону, самовыдвиженец обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч автографов.
Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января, в частности, его ведут активисты движения "Волонтеры Победы". Подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидата, необходимо представить в ЦИК РФ не позднее 31 января.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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