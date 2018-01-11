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сегодня, 15:28

Перед Новым годом лесам Липецкой области нанесли ущерб на 39182 рубля

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#Новый год #ёлка #браконьер
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Перед Новым годом лесам Липецкой области нанесли ущерб на 39182 рубля

За месяц поймали 13 ёлочных браконьеров.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области подвели итоги  операции "Новогодняя ель".  Всего с 1 по 31 декабря было поймано 13 ёлочных браконьеров, которые нанесли ущерб природе на общую сумму 39182 рубля. Но браконьерам придётся не только возместить ущерб природе, но и заплатить штрафы на общую сумму 39 тысяч рублей. Больше всего браконьеров поймали в Усманском районе - там составлены протоколы на 4 нарушителей. 

В каждом случае нарушителю придётся заплатить штраф за срубленную сосну в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей придётся компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. За два срубленных дерева положена уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, но с двумя ёлками в этом году никого не поймали. Да и вообще ёлочных браконьеров стало меньше: в прошлом году в ходе предновогоднего месячника задержали 22 нарушителя.  

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#Новый год #ёлка #браконьер
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Комментарии (5)

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дима с желтовки

46 минут назад
Все эти елочные браконьеры торговали елками на центральном.а помали каких то лохов
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таня

52 минуты назад
Пора прекратить этот вандализм елки рубить.
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гость

сегодня, 19:04
а кто будет платить за елки и сосны которые не продали и выкинули в лесах могли бы подешевле продать или затак 31 янв
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Горожанин

сегодня, 18:46
Да, надо было всем Липецком елки и сосны рубить. Стоимость штрафа 3000 рублей а елку на Центральном рынке за 5000 продавали и неизвестно когда срубленную, а тут свежесрубленная.
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ыпрьоыео

сегодня, 16:03
Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей - ущерба лесу нету.......За месяц поймали 13 ёлочных браконьеров. - нанесли ущерб на 39182 рубля....... Антиресно получается , однако.........
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