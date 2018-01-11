Перед Новым годом лесам Липецкой области нанесли ущерб на 39182 рубля

За месяц поймали 13 ёлочных браконьеров.

В каждом случае нарушителю придётся заплатить штраф за срубленную сосну в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей придётся компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. За два срубленных дерева положена уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, но с двумя ёлками в этом году никого не поймали. Да и вообще ёлочных браконьеров стало меньше: в прошлом году в ходе предновогоднего месячника задержали 22 нарушителя.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области подвели итоги операции "Новогодняя ель". Всего с 1 по 31 декабря было поймано 13 ёлочных браконьеров, которые нанесли ущерб природе на общую сумму 39182 рубля. Но браконьерам придётся не только возместить ущерб природе, но и заплатить штрафы на общую сумму 39 тысяч рублей. Больше всего браконьеров поймали в Усманском районе - там составлены протоколы на 4 нарушителей.