«ВАЗ-2114» врезался в памятник

Женщине-водителю стало плохо.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня в 15:21 на улице Центральной в Ельце автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие. Пострадавших в аварии водителя и пассажиров автомобиля из салона извлекали спасатели.По словам очевидцев аварии, за рулем машины находилась женщина. Ей стало плохо и автомобиль потреля управление.