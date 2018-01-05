Происшествия

сегодня, 16:33

«ВАЗ-2114» врезался в памятник

4 2730
#авария #ДТП
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«ВАЗ-2114» врезался в памятник

Женщине-водителю стало плохо.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня в 15:21 на улице Центральной в Ельце автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие. Пострадавших в аварии водителя и пассажиров автомобиля из салона извлекали спасатели. 



По словам очевидцев аварии, за рулем машины находилась женщина. Ей стало плохо и автомобиль потреля управление.
4 2730
#авария #ДТП
2

Комментарии (4)

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Ничего страшного

8 минут назад
Потреля,это слово новое означает,руки бросили руль и авто едет как захочет.
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АСТРА

22 минуты назад
""Ей стало плохо и автомобиль потреля управление." КОГДА ЖЕ НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ БЕЗ ОШИБОК?
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Не можете водить - ездите на автобусе

25 минут назад
А кто решил, что ей стало плохо во время вождения? Не справилась с управлением, пере...ась и стало плохо. Как им самим не страшно возить на авто собственных детей?
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алк валера

34 минуты назад
надеюсь ей стало плохо не после 5 дней запоя
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