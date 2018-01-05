Происшествия
сегодня, 16:33
«ВАЗ-2114» врезался в памятник
Женщине-водителю стало плохо.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, сегодня в 15:21 на улице Центральной в Ельце автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в препятствие. Пострадавших в аварии водителя и пассажиров автомобиля из салона извлекали спасатели.
По словам очевидцев аварии, за рулем машины находилась женщина. Ей стало плохо и автомобиль потреля управление.
По словам очевидцев аварии, за рулем машины находилась женщина. Ей стало плохо и автомобиль потреля управление.
Ничего страшного
АСТРА
Не можете водить - ездите на автобусе
алк валера