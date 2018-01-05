Общество

сегодня, 16:15

Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана

13 546
#Алкоголь #ссуррогат. подделка
Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана

Липчанам в праздники пытались подсунуть суррогат.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обнаружили первый в нынешнем году факт продажи алкоголя с признаками подделки.

Суррогат продавали в магазине на улице Баумана. Всего было изъято 27 полулитровых бутылок водки, подлинность которых вызвала сомнение.

Продукция будет направлена для проверки в ФГУП «Гознак». Результаты проверки станут известны позже.

13 546
#Алкоголь #ссуррогат. подделка

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мишель

15 минут назад
На механизаторов напротив воинской части и днями и ночами торгуют
ответить

Алкаш

17 минут назад
Типа, если на бутылке всё нормально с Госзнак, то она не суррогат… Вся водка сейчас суррогат. Разница в том, что за бутылку без акциза государство деньги не получит.
ответить

4

21 минуту назад
По виду палёнка.Я такую брал в прошлом году по 75руб.Щас самогон пью.кто нибудь отпишитесь знащие из какого спирта это делается.И почему водка 38%.два градуса это не экономия для барыг.
ответить

Неавтофанат

25 минут назад
31-но купил две бутылки водки, одну дешевую, около200руб, для технических нужд; вторую, подороже, на стол. Решил проводить старый год, открыл фирменную пробку, нюхнул и забраковал - гидразил! Попробовал дешевую - пить можно, водка! Но пил настоящий коньяк, подарок из Дагестана. Магазин сетевой.
ответить

губит людей не водка

54 минуты назад
пиво - шампанское пролетариата
ответить

Баба Нюра

57 минут назад
русская тройка с жуковского - и днем и ночью толпы полуживых алкашей, наверно за продуктами ходят
ответить

Cерёга

сегодня, 17:29
алкаш, Интересуюсь исключительно только русским квасом, хотя иногда......
ответить

Серёга (гулять так гулять)

сегодня, 17:28
Российское дипведомство(МИД) потратит в канун Нового года 3,95 миллиона рублей на закупку 1750 бутылок алкоголя. Самым дорогим среди них станет 21-летнее японское виски Suntory Hibiki, которое обойдется казне в 28,7 тысячи рублей за бутылку. На втором и третьем местах по стоимости то же виски, но уже 17-летней выдержки — 12,7 тысячи рублей и 12-летней выдержки — 6,7 тысячи рублей. Помимо японского виски есть в закупке и подешевле — шотландский Inver House Distillers LTD стоимостью 4,6 тысячи рублей и Jonnie Walker, Black Label за 3,6 тысячи рублей. А вот водка исключительно французская — A. de Fussigny, Summum по цене 1,5 тысячи рублей за бутылку. Среди отечественных марок алкоголя для дипломатов есть только шампанское винного дома «Абрау-Дюрсо». Ведомство закупит 1150 бутылок стоимостью от 360 до 2000 рублей.
ответить

алкаш

сегодня, 17:26
а серёга интересно с Ул. Гайдара ещё торгует вкусной палёнкой???
ответить

воровская власть породила воров

сегодня, 17:17
в СССР водка была только казенной и качественной в любом количестве . зачем ее надо было отдавать барыгам не понятно . барыги развели палево и насквозь криминализированный на коррупции бизнес ,породивший своры проверяющих и надзорных органов за счет бюджета,которых содержит потребитель .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов
#Роспотребнадзор #контроль
31
Липчан призывают не оставлять без внимания продажу некачественных и просроченных продуктов

сегодня, 10:21

Общество
В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру
#Аэропорт #безопасность #лихорадка
7
В липецком аэропорту прибывшим из-за рубежа в обязательном порядке меряют температуру

сегодня, 10:20

Общество
GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика
#GOROD48-ретро
7
GOROD48-ретро: подвиг героя-лётчика

сегодня, 10:00

Общество
В зоопарке открылась выставка
#зоопарк
9
В зоопарке открылась выставка

вчера, 15:21

Общество
Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек
#GOROD48-ретро
39
Ретро-GOROD48: Виктория Нулланд приезжала в Липецк без печенек

вчера, 14:14

Общество
Липецкие дороги убирают и ремонтируют и в праздничные дни
#дорожные работы
16
Липецкие дороги убирают и ремонтируют и в праздничные дни

вчера, 13:49

Общество