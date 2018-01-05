сегодня, 16:15
Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана
Липчанам в праздники пытались подсунуть суррогат.
Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обнаружили первый в нынешнем году факт продажи алкоголя с признаками подделки.
Суррогат продавали в магазине на улице Баумана. Всего было изъято 27 полулитровых бутылок водки, подлинность которых вызвала сомнение.
Продукция будет направлена для проверки в ФГУП «Гознак». Результаты проверки станут известны позже.
Мишель
Алкаш
4
Неавтофанат
губит людей не водка
Баба Нюра
Cерёга
Серёга (гулять так гулять)
алкаш
воровская власть породила воров