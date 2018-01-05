Первый в нынешнем году случай торговли «левой» водкой зафиксирован на улице Баумана

Липчанам в праздники пытались подсунуть суррогат.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обнаружили первый в нынешнем году факт продажи алкоголя с признаками подделки.

Суррогат продавали в магазине на улице Баумана. Всего было изъято 27 полулитровых бутылок водки, подлинность которых вызвала сомнение.

Продукция будет направлена для проверки в ФГУП «Гознак». Результаты проверки станут известны позже.