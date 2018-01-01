У Дворца спорта «Звездный» собрались сотни липчан

Горожане пришли на новогоднюю дискотеку.

В Липецке у Дворца спорта «Звездный» .в час ночи началась главная новогодняя дискотека города. Отметить праздник к дворцу пришли около тысячи человек. Проход на площадь относительно свободный - ее огородили металлическими заборчиками, но рамки металлодетекторы в этот раз не устанавливали.



Из 12 установленных на площади киосков с новогодними угощениями работает только один - со сладкой ватой и шашлыком. Горожан это, впрочем, не смущает: веселье у «Звездного» только набирает обороты.