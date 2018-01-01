Общество

сегодня, 00:15

У Дворца спорта «Звездный» собрались сотни липчан

8 1265
#Новый год
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У Дворца спорта «Звездный» собрались сотни липчан

Горожане пришли на новогоднюю дискотеку.

В Липецке у Дворца спорта «Звездный» .в час ночи началась главная новогодняя дискотека города. Отметить праздник к дворцу пришли около тысячи человек. Проход на площадь относительно свободный - ее огородили металлическими заборчиками, но рамки металлодетекторы в этот раз не устанавливали.

Из 12 установленных на площади киосков с новогодними угощениями работает только один - со сладкой ватой и шашлыком. Горожан это, впрочем, не смущает: веселье у «Звездного» только набирает обороты.
8 1265
#Новый год
1

Комментарии (8)

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липчанин

сегодня, 03:41
все отбросы Липецка вместо того что бы праздновать пишут свою галиматью.
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Дид Мороз

сегодня, 03:36
Гость, ты ему в анальное отверстие римскую свечу бы вставил и поджег бы фитилек.
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снегурка

сегодня, 02:59
гость, ты чё ему еба ло не разбил ?????????
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гость

сегодня, 02:32
Какой звездный...на стаханова веселуха.руслан с женой и с детьми салют херачет по соседниму дому вот это веселье.а вы звездный.напомним из 27 дома по стаханова 3-й подъезд дебил салют пускает так салют летит по окнам соседнего дома.где полиция...
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чекк

сегодня, 02:27
Молодцы, липчане ! С НОВЫМ 2018 ГОДОМ !
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Бабайка

сегодня, 02:19
всю жизнь живу рядом со зведным и сроду туда не пойду! !!
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Ни чего не меняется

сегодня, 02:13
Магазины бухло еда песдовать куда то на ночь глядя..... вам не кажется что все это как то скучно?????
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))

сегодня, 01:20
Какие дети в 1.00 ночи ? Это какие родители должны быть, чтобы детей таскать за собой по пьяным толпам в 1 ночи?
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