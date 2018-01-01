Общество
сегодня, 00:15
У Дворца спорта «Звездный» собрались сотни липчан
8 1265
Горожане пришли на новогоднюю дискотеку.
В Липецке у Дворца спорта «Звездный» .в час ночи началась главная новогодняя дискотека города. Отметить праздник к дворцу пришли около тысячи человек. Проход на площадь относительно свободный - ее огородили металлическими заборчиками, но рамки металлодетекторы в этот раз не устанавливали.
Из 12 установленных на площади киосков с новогодними угощениями работает только один - со сладкой ватой и шашлыком. Горожан это, впрочем, не смущает: веселье у «Звездного» только набирает обороты.
Из 12 установленных на площади киосков с новогодними угощениями работает только один - со сладкой ватой и шашлыком. Горожан это, впрочем, не смущает: веселье у «Звездного» только набирает обороты.
8 1265
липчанин
Дид Мороз
снегурка
гость
чекк
Бабайка
Ни чего не меняется
))