Охраной объектов культурного наследия Управление культуры больше не будет заниматься

В регионе создано новое управление

Из ведения Управления культуры выведена деятельность по охране культурного наследия Липецкой области. Этим теперь будет заниматься специально созданное управление.



В соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области Олега Королева исполняющим обязанности начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области назначен Игорь Маленко. До этого Маленко возглавлял управление инвестиций и международных связей Липецкой области.



Также охраной объектов культурного наследия и памятников в регионе занимается Госдирекция по охране памятников и культурного наследия, которую возглавляет Андрей Найденов.





