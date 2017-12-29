Общество

сегодня, 14:11

Охраной объектов культурного наследия Управление культуры больше не будет заниматься

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#назначения
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Охраной объектов культурного наследия Управление культуры больше не будет заниматься

В регионе создано новое управление

Из ведения Управления культуры выведена деятельность по охране культурного наследия Липецкой области. Этим теперь будет заниматься специально созданное управление.

В соответствии с распоряжением главы администрации Липецкой области Олега Королева исполняющим обязанности начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области назначен Игорь Маленко. До этого Маленко возглавлял управление инвестиций и международных связей Липецкой области.

Также охраной объектов культурного наследия и памятников в регионе занимается Госдирекция по охране памятников и культурного наследия, которую возглавляет Андрей Найденов.


4 564
#назначения
1

Комментарии (4)

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Бабай

55 минут назад
Солинасх Как то даже по-московски, с размахом, не отдел, а целое управление. Наверное кучу памятников старины откопали у нас. Но подспудно мысль гложет-а не разбазаривают ли чиновники деньги налогоплательщиков? Может кто прояснит.
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skrip

сегодня, 16:54
Матерь божья.Что же у меня все родственники голодранцы безродные.
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Евгения Панова

сегодня, 16:38
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Любопытный

сегодня, 14:41
А кто возглавит управление инвестиций и международных связей Липецкой области? Что-то подсказывает, что им станет воспитатель детского сада из столицы нашей области Т...в!
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