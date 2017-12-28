Культура

сегодня, 15:56

Липецкому музею подарили коллекцию римских монет и старинную мебель

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#музей
Липецкому музею подарили коллекцию римских монет и старинную мебель

В краеведческом музе прошла презентация поступивших экспонатов.

В Липецком областном краеведческом музее состоялся ставший традиционным День дарителя, где подводится своеобразный итог работы музея по комплектованию музейных фондов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, среди новых поступлений прошедшего года - коллекция монет Римской империи, мебель конца ХIХ-начала ХХ столетия, художественные работы известного липецкого акварелиста А.Н. Петрова и другие предметы. Мероприятие сопровождалось презентацией с показом поступивших экспонатов.

Среди приглашённых были не только те, кто передал музею в дар предметы музейного значения, но и друзья музея, принимавшие в этом году активное участие в выставочной работе. Всем приглашённым были вручены благодарственные письма и памятные сувениры. В мероприятии приняли участие учащиеся по классу виолончели и фортепьяно, а также вокальный ансамбль Детской музыкальной школы № 8 Липецка.
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#музей

Комментарии (1)

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ИЗВЕСТНЫЙ АКВАРЕЛИСТ ПЕТРОВ

сегодня, 16:07
Впервые слышу такую туфту. Можно хоть один факт об этом привести? Кто ж такие вещи то пишет?
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