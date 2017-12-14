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Экипаж МКС вернулся на Землю
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-05" вернулся на Землю. В 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган космонавтов встречали две сотни военнослужащих Центрального военного округа.
Как передает Роскосмос, посадка состоялась в 11:38 по столичному времени в штатном режиме, члены экипажа - Сергей Рязанский, Паоло Несполи (ESA) и Рэндольф Брезник (NASA) - чувствуют себя хорошо. Космонавты провели на орбите 139 суток. Кстати, этот полет в карьере нашего соотечественника стал вторым и после него общее количество времени, проведенного в космосе, составляет 305 суток, - пишет "Российская газета".
Ранее, напомним, в Казахстан была переброшена российская военная авиация - 14 вертолетов и три самолета. За час до посадки космонавтов летчики были приведены в готовность номер один.
"В район приземления "Союза" выехали шесть трехосных полноприводных плавающих автомобилей ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" с наземными группами. Машины-амфибии были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 - платформа для перевозки грузов. Машины могут передвигаться в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, по воде и снегу", - рассказал Ярослав Рощупкин, официальный представитель ЦВО.